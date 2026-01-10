Naslovnica
Slovenija

Inšpekcija ugotovila kršitve pri ravnanju z odpadki v Slovenski Bistrici

Slovenska Bistrica, 10. 01. 2026 12.40 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
Lara Mavrič
Odpad Bistrica d.o.o.

Zaskrbljeni krajani Slovenske Bistrice opozarjajo na nezakonito skladiščenje odpadkov podjetja Odpad Bistrica d.o.o., ki naj bi se širilo zunaj za to predvidenih površin, celo ob potok. Inšpektorat RS za okolje in energijo potrjuje nepravilnosti in nadaljuje postopek izvršbe, saj podjetje kljub denarni kazni ne spoštuje izdanih odločb.

V prijavi, naslovljeni na pristojne institucije, krajani opozarjajo, da so bili odpadki sprva skladiščeni znotraj ograjenih površin, v zadnjem času pa naj bi se dejavnost razširila tudi zunaj teh meja. Odpadki naj bi ležali neposredno na zemlji, ki ni ustrezno utrjena ali zaščitena, kar po njihovem mnenju predstavlja resno grožnjo tlom, bližnjim vodnim virom in širšemu okolju. Ob tem so izrazili strah pred morebitnimi strupenimi vplivi na zdravje domačinov, zato zahtevajo takojšnjo prepoved, sanacijo območja in kaznovanje odgovornega podjetja.

Inšpekcija: podjetje nima dovoljenj, odločbe se ne spoštujejo

Ko smo o prijavi krajanov povprašali Inšpektorat RS za okolje in energijo, so potrdili, da so jo prejeli 5. decembra, ob tem pa poudarili, da problematika ni nova. Na lokaciji so opravili inšpekcijske preglede že 22. maja in 4. decembra 2025.

Ugotovili so, da podjetje Odpad Bistrica nima veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za skladiščenje ali prekladanje odpadkov na neutrjenih zemljiščih, kjer so bili zaznani odpadki. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so podjetju že 18. julija izdali odločbo o prepovedi odlaganja in začasnega skladiščenja odpadkov na parcelah, ki niso del dovoljene naprave, ter naložili obveznost odstranitve nezakonito odloženih odpadkov.

Odpad Bistrica d.o.o.
Odpad Bistrica d.o.o.
FOTO: Bralec

Ker podjetje odločbe ni izvršilo, je inšpekcija začela postopek izvršbe. Podjetju so izrekli denarno kazen v višini 10.000 evrov in zagrozili z višjo kaznijo v primeru nadaljnjega nespoštovanja ukrepov. Na zadnjem pregledu tega decembra so ugotovili, da obveznosti še vedno niso izpolnjene, zato se izvršba nadaljuje.

Inšpekcija je prav tako odredila, da mora podjetje urediti vse površine naprave tako, da bodo betonske ali asfaltne ter neprepustne za vodo, z urejenim odvajanjem padavinskih voda v lovilnik olj, saj dosedanje ravnanje predstavlja tveganje za podtalnico in bližnje vodotoke.

Občina: brez novih dovoljenj in soglasij za širitev

Na Občini Slovenska Bistrica so nam odgovorili, da s konkretno prijavo krajanov niso bili seznanjeni, prav tako v zadnjem času niso prejeli neposrednih pritožb občanov. Opozarili pa so, da so bila vprašanja glede količin odpadkov in bližine vodovarstvenih območij v preteklosti že odprta tudi na sejah občinskega sveta.

Občina je potrdila, da podjetje Odpad Bistrica ni pridobilo vseh potrebnih občinskih dokumentov za širitev dejavnosti na dodatne površine. Prav tako ni bilo izdanih novih soglasij ali sprememb prostorskih aktov, ki bi takšno širitev dovoljevale.

Odpad Bistrica d.o.o.
Odpad Bistrica d.o.o.
FOTO: Bralec

Maja 2025 je podjetje sicer zaprosilo za mnenje o skladnosti s prostorskimi akti in projektne pogoje za novogradnjo odprtega skladišča, vendar je občinska uprava zahtevala dodatne dopolnitve projektne dokumentacije, ki jih do danes ni prejela.

Podjetje ni želelo odgovoriti

Inšpektorat RS za okolje in energijo poudarja, da bo inšpekcijski postopek potekal, dokler ne bodo izvršeni vsi z odločbami naloženi ukrepi. V primeru novih ali dodatnih nepravilnosti bodo sprejeti nadaljnji ukrepi v skladu z zakonodajo. Nadzor nad ravnanjem z odpadki v industrijski coni se izvaja v okviru rednega letnega programa, ob prijavah pa tudi izredno.

Podjetje smo kontaktirali in prosili za odgovore na vprašanja. Odgovorili so nam, da na naša vprašanja ne bodo odgovarjali.

Odpad Bistrica Slovenska Bistrica odpadki skladiščenje inšpekcija

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bossanoga
10. 01. 2026 13.43
Če maš dobre zveze z županom, potem ta "NIČ NE VE".
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
10. 01. 2026 13.23
Državni inšpekcijski in občinski mlini meljejo zelo počasi in se ne ozirajo koliko moke ali če sploh kaj so namleli.Bjihov ceh ima v grbu kravato,fikus in fotelj ter zlate palice ob njem.
Odgovori
+3
3 0
r h
10. 01. 2026 13.19
Vsi ljudje smo enaki. Tisti, ki trdijo drugače ne vedo kaj govorijo, ker niso imeli priložnosti. Povsod se krade, zato se uvajajo zakoni, kateri pa za lopovsko politično elito pač ne veljajo in tudi sami proti sebi zakonov ne bodo sprejemali. Ko ti volk napada drobnico ga je potrebno likvidirat ali narediti dobro ograjo katera v prenesenem pomenu pomeni dober zakon.
Odgovori
+4
4 0
Skinwalker
10. 01. 2026 13.10
V tej drzavi je velik problem odpad .. kanalizacije se direkt iztekajo v reke..politiki pa SANJAJO NEKE ZELENE PREHODE IN NEKO DIGITALIZACIJO..ZELENI PREHOD JE DA SE ZELENI DENAR KOPICI V NJIHOVIH ŽEPIH
Odgovori
+5
5 0
r h
10. 01. 2026 13.20
Ptičkarji in zrakomlati sanjajo o deževnem gozdu.
Odgovori
+1
1 0
Diabloss
10. 01. 2026 13.07
sledi opozorilo. gremo dalje
Odgovori
+3
3 0
4krogci
10. 01. 2026 13.06
"Slovenjebistriški podjetnik Benjamin Kropec, ki ima v središču mesta Slovenska Bistrica odpad železa, ki deluje brez dovoljenj, mora do konca avgusta odpadne kovine odpeljati. Na vprašanje, ali bo to storil, nam je odgovoril: »Boste prišli pomagat?«" članek iz 2017...zdej smo pa 2026!
Odgovori
+5
5 0
cirenij
10. 01. 2026 13.37
Ja, tile Kropci, tudi njegov brat........Obogateli po osamosvojitvi.
Odgovori
0 0
Vselepo
10. 01. 2026 13.06
Ja ja odpadki, a so politiki tudi med njimi, predvsem sedanji predsednik vlade Golob......
Odgovori
+3
4 1
4krogci
10. 01. 2026 13.00
Waw kero odkritje...kaj firmi zmanjkalo dnarja za podpkupnine in kazni al kako?? Pridte si pogledat Odpad Pivka....na stari in novi lokaciji.....pa spotoma še povprašajte zupana obcine Pivka zakaj direktorja odpada obvesca o inspektorskih obiskih, merjenju kolicine tovornjakov na regionalni cesti in koliko mu pade v zepe za to početje!
Odgovori
+3
3 0
izRODEk
10. 01. 2026 12.45
Preklemani Janković!!! ... a ja, ne.... v žlahti spočeti, na roke narejeni esdeesovci.... :DDDD
Odgovori
-1
3 4
Darko32
10. 01. 2026 12.53
Napiši kdo je glavni v tem podjetju pa da vidimo kdo so ti.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
