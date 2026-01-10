Inšpekcija ugotovila kršitve pri ravnanju z odpadki v Slovenski Bistrici

V prijavi, naslovljeni na pristojne institucije, krajani opozarjajo, da so bili odpadki sprva skladiščeni znotraj ograjenih površin, v zadnjem času pa naj bi se dejavnost razširila tudi zunaj teh meja. Odpadki naj bi ležali neposredno na zemlji, ki ni ustrezno utrjena ali zaščitena, kar po njihovem mnenju predstavlja resno grožnjo tlom, bližnjim vodnim virom in širšemu okolju. Ob tem so izrazili strah pred morebitnimi strupenimi vplivi na zdravje domačinov, zato zahtevajo takojšnjo prepoved, sanacijo območja in kaznovanje odgovornega podjetja.

Inšpekcija: podjetje nima dovoljenj, odločbe se ne spoštujejo

Ko smo o prijavi krajanov povprašali Inšpektorat RS za okolje in energijo, so potrdili, da so jo prejeli 5. decembra, ob tem pa poudarili, da problematika ni nova. Na lokaciji so opravili inšpekcijske preglede že 22. maja in 4. decembra 2025. Ugotovili so, da podjetje Odpad Bistrica nima veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za skladiščenje ali prekladanje odpadkov na neutrjenih zemljiščih, kjer so bili zaznani odpadki. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so podjetju že 18. julija izdali odločbo o prepovedi odlaganja in začasnega skladiščenja odpadkov na parcelah, ki niso del dovoljene naprave, ter naložili obveznost odstranitve nezakonito odloženih odpadkov.

Odpad Bistrica d.o.o. FOTO: Bralec

Ker podjetje odločbe ni izvršilo, je inšpekcija začela postopek izvršbe. Podjetju so izrekli denarno kazen v višini 10.000 evrov in zagrozili z višjo kaznijo v primeru nadaljnjega nespoštovanja ukrepov. Na zadnjem pregledu tega decembra so ugotovili, da obveznosti še vedno niso izpolnjene, zato se izvršba nadaljuje. Inšpekcija je prav tako odredila, da mora podjetje urediti vse površine naprave tako, da bodo betonske ali asfaltne ter neprepustne za vodo, z urejenim odvajanjem padavinskih voda v lovilnik olj, saj dosedanje ravnanje predstavlja tveganje za podtalnico in bližnje vodotoke.

Občina: brez novih dovoljenj in soglasij za širitev

Na Občini Slovenska Bistrica so nam odgovorili, da s konkretno prijavo krajanov niso bili seznanjeni, prav tako v zadnjem času niso prejeli neposrednih pritožb občanov. Opozarili pa so, da so bila vprašanja glede količin odpadkov in bližine vodovarstvenih območij v preteklosti že odprta tudi na sejah občinskega sveta. Občina je potrdila, da podjetje Odpad Bistrica ni pridobilo vseh potrebnih občinskih dokumentov za širitev dejavnosti na dodatne površine. Prav tako ni bilo izdanih novih soglasij ali sprememb prostorskih aktov, ki bi takšno širitev dovoljevale.

Maja 2025 je podjetje sicer zaprosilo za mnenje o skladnosti s prostorskimi akti in projektne pogoje za novogradnjo odprtega skladišča, vendar je občinska uprava zahtevala dodatne dopolnitve projektne dokumentacije, ki jih do danes ni prejela.

Podjetje ni želelo odgovoriti