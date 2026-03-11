Naslovnica
Slovenija

Mastno služili z odpadki: zasegli 10 milijonov evrov gotovine

Bruselj, Ljubljana, 11. 03. 2026 17.32 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
T.H.
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis

Slovenska policija je sodelovala v obsežni operaciji Europola, ki je bila usmerjena proti organiziranim kriminalnim združbam, vpletenim v kazniva dejanja, povezana z odpadki in onesnaževanjem. V poostrenih nadzorih so slovenski organi identificirali šest nezakonitih pošiljk odpadkov in zasegli večje število jeklenk s prepovedanimi fluoriranimi toplogrednimi plini. Številke zasegov po svetu pa so še precej višje.

Operacija Custos Viridis, ki je potekala skozi celotno lansko leto, je v skupnih naporih združila partnerje iz 71 držav in mednarodnih organizacij, pojasnjuje Policija.

Cilj operacije je bil vplivati na organizirane kriminalne mreže, ki se ukvarjajo z okoljsko kriminaliteto, tihotapljenjem odpadkov, obremenjevanjem okolja, pranjem denarja, davčnimi utajami in korupcijo.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

Operacija se je začela z obveščevalno fazo, ki je trajala med januarjem in junijem 2025, v drugi polovici leta pa je sledila operativna faza.

Z odpadki so nezakonito služili na milijone evrov

Udeleženci operacije so izvedli 1.048 pregledov po vsem svetu, kar je privedlo do aretacije 337 oseb.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

Skupno je bilo v operaciji zaseženih 127.149 ton odpadkov, 602 ton onesnaževal, vključno s 398 tonami fluoriranih toplogrednih plinov (F-plini), 75 ton pesticidov, 2,3 tone živega srebra, skoraj 10 milijonov evrov v gotovini in na bančnih računih.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

Zaseženih je bilo tudi okoli 130 vozil, strojna oprema, strelno orožje, stanovanja in podjetja.

Donosna nezakonita trgovina

Ocenjeno je, da bi nezakonita trgovina s plini (F-plini) predstavljala komercialno vrednost od 15 do 20 milijonov evrov, odvisno od končne destinacije nezakonitega blaga, pojasnjuje Policija.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

Nepravilno ravnanje z odpadki bi lahko prineslo nezakonite dobičke v višini najmanj 31 milijonov evrov, med katerimi so tudi nevarni odpadki. Med zaseženimi predmeti so tudi odslužena vozila, kovinski odpadki, plastika, rabljeni sončni paneli, električni in elektronski odpadki, pnevmatike in tekstilni odpadki.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

V okviru operacije je bilo identificiranih več organiziranih kriminalnih mrež, ki se ukvarjajo z nezakonito trgovino z odpadki. Pogosto se ti odpadki nezakonito pošiljajo v države Afrike, Azije in Latinske Amerike. Identificirane so bile tudi posamezne organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z nezakonito trgovino s fluoriranimi toplogrednimi plini, pesticidi in podobno.

Šest nezakonitih pošiljk odpadkov in zasegi jeklenk v Sloveniji

V okviru operacije so preiskovalci identificirali nove trende in kriminalne fenomene, pojasnjuje Policija, ki je koordinirala aktivnosti v Sloveniji. Sodelovala sta tudi Inšpektorat za okolje in energijo (IRSOE) ter Finančna uprava RS.

Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
Zaseženi odpadki v operaciji Custos Viridis
FOTO: Europol

Organi so izvedli več skupnih poostrenih nadzorov, v katerih so identificirali šest nezakonitih pošiljk odpadkov in zasegli večje število jeklenk s prepovedanimi fluoriranimi toplogrednimi plini, so navedli na Policiji.

europol odpadki trgovina zaseg slovenska policija

Največja sprostitev strateških zalog nafte v zgodovini: blažitev šoka

Trumpov sovražni govor spodbuja kršitve človekovih pravic

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
11. 03. 2026 18.54
ZELENA AGENDA NA VIŠKU, BIO HRANA SUPER DELUJE, OKOLJE JE VEDNO BOLJ ČISTO - to verjamejo samo še politiki in butalci.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
11. 03. 2026 18.48
TO MI NAVADNI ŽE DOLGO VEMO, ZATO SE PA NE ZBIRAJO PLASTENKE V SLOVENIJI!!!!
Odgovori
+2
2 0
TEHNOVED
11. 03. 2026 18.30
Imena Slovencev, prosim!!
Odgovori
+3
3 0
Borec21
11. 03. 2026 18.27
Bolj kot zaostrujejo in delajo nedostopno odlaganje več bo tega šita
Odgovori
+0
1 1
boslo
11. 03. 2026 18.23
Ne govori se na pamet, ko se reče, da je v smeteh denar. Ogromno denarja.
Odgovori
+3
3 0
Viva Espana
11. 03. 2026 18.17
So končno razkrinkali Vizjakovo smetarsko mafijo
Odgovori
+2
5 3
Jejzus
11. 03. 2026 18.16
( Beseda, ki je na vašem portalu cenzurirana ) je zlato in zlato je ( beseda, ki je na vašem portalu cenzurirana ). Oboje = 0 0 = = 0 A B < 1, 2 3 Kdor nima duše ne potrebuje zlata kdor ima dušo ne potrebuje ( besede, ki je na vašem portalu cenzurirana). " Srečko Kosovel."
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
