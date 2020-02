Odpadki se znova kopičijo: neprevzete embalaže že 12.700 ton

Zgolj januarja se je na dvoriščih in v skladiščih komunalnih podjetij zaradi zastojev prevzema komunalne odpadne embalaže nakopičilo dodatnih 5.700 ton odpadne embalaže. Skupaj je tako neprevzete embalaže več kot 12.700 ton, opozarjajo v zbornici komunalnega gospodarstva in svarijo pred črnim scenarijem.

Težava z odpadno embalažo nastaja zaradi neprevzemanja družb za ravnanje z odpadno embalažo. Neprevzete embalaže iz leta 2018 in 2019 je še več kot 7.000 ton, januarja pa se je nadaljevalo kopičenje, so opozorili v zbornici, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Kopičita se tudi steklena in lesena embalaža.

"Po črnem scenariju se bo do konca leta 2020 pri komunalnih podjetjih nakopičilo več kot 65.000 ton komunalne odpadne embalaže, kar je skoraj polovica komunalne odpadne embalaže, ki jo komunalna podjetja v Sloveniji zberejo v enem letu,"so opozorili v komunalnem gospodarstvu. To pa bi pomenilo nepredstavljivo okoljsko in gospodarsko škodo.

Vzroke za nastale okoliščine in predloge, ki bi jih bilo treba sprejeti za urgentno reševanje problematike, bodo na novinarski konferenci pojasnili direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc, Nina Sankovič iz podjetja Voka Snaga, direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič, in Igor Viktor Bizjak iz Komunale Kranj.

Ljubljansko javno podjetje Voka Snaga že zdaj nima več prostora za skladiščenje odpadne embalaže, podobno je v Kranju, Novem mestu, Škofji Loki, Mariboru, Ilirski Bistrici, Postojni, Kamniku, Komendi, Novi Gorici, Kočevju in številnih drugih komunalnih podjetjih, so dodali. Več na to temo bodo povedali na četrtkovi novinarski konferenci. Ministrstvo: Iščemo rešitve Na ministrstvu za okolje in prostor ob opozorilih zbornice komunalnega gospodarstva zagotavljajo, da nadaljujejo ukrepanje za reševanje problematike odpadne embalaže.

