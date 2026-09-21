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Slovenija

Smeti za hišo se kopičijo in privabljajo medveda

Brezovica, 21. 09. 2026 20.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lara Miklavčič
Odpadki za hišo Damjana Klinca

V naselju Jezero v občini Brezovica imajo težavo z velikim kupom smeti za eno od hiš, kjer so nekoč mleli les. Kljub opozorilom občine in številnim obiskom inšpekcij je odpadkov vse več, prinašajo jih od vsepovsod, smeti pa ogrožajo tako hišo kot tudi pitno vodo. Sredi kupa so zdaj opazili še medveda.

Veje, omare, okna, plastični stoli, cevi in gume. Vse to se nahaja na ogromnem kupu smeti za hišo družine Damjana Klinca.

"V glavnem je les, pohištveni les, veje, hlodovina, sem vozijo vsi. /.../ So tudi smeti, od gum do kopalniških kadi ..." našteva.

Visok kup oziroma kar smetišče je široko kakih 20, dolgo pa približno 100 metrov. Pred leti so ljudje sem vozili les, ki ga je lastnik parcele mlel za sekance. Kljub temu da tega ne počne več, se les in smeti še vedno kopičijo.

"Zdaj pa se pet let nič ne premakne. Se samo vozi, vozi, vozi ... " pravi Klinc.

Odpadki zdaj ogrožajo njihovo hišo. "Hiša je blizu, kot vidite. Če tole zagori, lahko meni vse zgori. Pa potok je zraven, to je že v potoku nasuto. Ko poplavi, mi poplavi tam gor. Včasih ni, se je razlilo tam dol, zdaj pa se voda razlije meni gor," pripoveduje.

Odpadki pa ogrožajo tudi pitno vodo, pravi Klinc, saj je v neposredni bližini črpališče vodarne Virje. "Vodarna je, črpališče, cela občina je odvisna od te vode!"

In to kljub pozivom občine in obiskom inšpekcij: "Vse inšpekcije, kar je možno, so prišle. Vse, ampak premaknilo se ni pa nikamor," je obupan.

Občina se na naša vprašanja danes ni odzvala. Pred 14 dnevi pa še en šok – starejši gospod je med sprehodom psa mimo hiše Klinčevih zagledal medveda.

"Je rekel, da je bil medved na sredi kupa. In tudi sodelavec ga je prejšnji petek videl, mu je čez cesto zjutraj stekel."

Sam ima vnuka, stara leto dni in tri leta. "To je bilo dopoldne, podnevi. Otroci so lahko zunaj, kaj če medved pride, kaj bo? Se mora res zgoditi nekaj hudega, da bo kdo kaj ukrepal?"

Zato Klinc poziva, naj se kup smeti vendarle pospravi. "Zaradi moje varnosti, otrok, družine, vsega."

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