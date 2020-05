Nezakoniti prevoz odpadkov: v Italiji končali tudi odpadki iz Borovnice

Italijanska finančna policija in karabinjerji so zaradi nezakonitega prevoza odpadkov aretirali šest oseb, pri tem so zasegli milijon evrov. Šesterica je v hišnem priporu. V zapuščenem skladišču v Mošu naj bi po ugotovitvah preiskovalcev končali tudi odpadki z zapuščenega območja pri Borovnici.

Šesterica osumljenih - dva prihajata iz goriške pokrajine, dva iz Belluna in dva iz Kampanije - se je ukvarjala z nezakonitimi posli z odpadki, pišejo Primorske novice. Odpadke, ki so jih že marca lani odkrili v zapuščeni hali v Mošu, so italijanski preiskovalci povezali tudi s slovensko Borovnico. V Moš naj bi osumljeni nezakonito prepeljali 4500 ton odpadkov, večino bale odpadne plastike. Aretirali so šest ljudi. FOTO: Twitter Pri tem naj bi sodelovali tudi vozniki tovornjakov slovenskih podjetij, nekateri tovornjaki so imeli koprske registrske tablice, še pišejo Primorske novice. V okviru preiskave je policija zasegla milijon evrov vredno premoženje, ki naj bi izviralo prav iz nezakonitih poslov, po drugi strani pa so osumljeni s svojim početjem povzročili ekološko škodo občini Moš.