Inšpektorji pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov niso odkrili nepravilnosti

Na avtocestni kontrolni točki Log Brezovica so pregledali štiri pošiljke odpadkov preko meja ter tri pošiljke odpadkov v notranjem prometu. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Vse pošiljke so ustrezale predhodno pridobljenim soglasjem, imele pravilno izpolnjene transportne dokumente, vozila so bila pravilno označena. Slovenski prevozniki so imeli potrdila za vpis v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi ARSO, so zapisali v sporočilu za javnost.