Odpadla pločevina s Šumijeve zgradbe v Ljubljani: kdo je odgovoren?

"Ni padal navpično. Veter je velik kos pločevine, očitno je bilo, da se je odtrgal s stavbe Šumija, nosil po zraku, dokler ni dosegel tal," tako danes očividka včerajšnjega dogodka v središču Ljubljane. "Kos pločevine je padel na avto, ki je stal na semaforju." Na prizorišču so bili najprej policisti, nato še kriminalisti. "Vozilo je poškodovano po strehi, ni pa poškodovanih oseb," je pojasnila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Investitor Šumijev kvart le pisno odgovarja, da je upravnik takoj zavaroval območje. Izvajalca CGP pa da so pozvali, naj ugotovi vzrok za odpadanje pločevine ter preveri stanje vgrajenih delov in izvede sanacijo. Prizorišče je še vedno zavarovano z varnostnim trakom.

Medtem ko pred kamero nočejo, tudi izvajalec del CGP pisno odgovarja, da je na cesto padla maska rolo omare, ki da je bila sicer privijačena in lepljena. In medtem ko je policija primer postavila pod lupo, Aleksandra Golec takole: "V navedenem primeru policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti."

CGP pa še dodaja, da je nemogoče, da bi pločevina padla sama od sebe, ne da bi kdo posegal vanjo, in da je roloje treba redno pregledovati pri pooblaščenem izvajalcu, uporabniki pa da tega očitno niso naredili. S čimer bi odgovornost lahko padla z investitorja oziroma izvajalca gradnje na lastnika stanovanja. Policija sicer vzrok oziroma krivca za padlo pločevino še ugotavlja.

"Kupca varujejo predpisi, on je dobroveren, prevzel je stvar, plačal, on računa, da je dobro narejeno. Če ni sam dozidaval, je očitno kriv tisti, ki je to gradil," pa pojasni pravnik Miha Šepec.

9000 evrov so kupci odšteli na kvadratni meter za nakup stanovanja v Šumiju. Mediji so takrat poročali, da je Šumijev kvart naročil dodatne predelave stanovanj, kar da je povzročilo zamudo pri gradnji, a kazen da je investitor naložil CGP-ju. In da je za 50 milijonov evrov ostalo nepoplačanih podizvajalcev. Po včerajšnjem dogodku pa policija še dodaja, da je za povzročitev splošne nevarnosti predvidena denarna ali zaporna kazen do enega leta.