"Z žalostjo in razočaranjem ugotavljamo, da današnja seja skupščine zavoda za zdravstveno zavarovanje ni bila sklepčna, kljub temu da že več kot pol leta vemo za današnji datum seje skupščine, da smo na septembrski seji napovedali ta datum," je v izjavi po ugotovitvi nesklepčnosti dejala predsednica skupščine Martina Vuk. Poudarila je, da je skupščina izredno pomemben organ zdravstvene blagajne, ki odloča o finančnem načrtu zavoda in o tem, kako so zagotovljene zdravstvene storitve, zato "bi pričakovala, da si vsi tisti, ki smo se pustili imenovati kot članice in člani skupščine, to postavimo za svojo prioriteto in da štiri- do petkrat na leto, kolikor potekajo seje skupščine, na to sejo tudi pridemo". Danes pa je bil za večino delodajalcev po njenih besedah očitno bolj pomemben "vsak hišni svet". Skupščina ZZZS je sklepčna, če se je udeleži večina od 25 predstavnikov zavarovancev, ki jih sestavljajo predstavniki sindikatov, upokojencev, invalidov in kmetov, ter večina od 20 predstavnikov delodajalcev. "Jaz res iskreno obžalujem in bi si želela misliti, da prihajajoči referendum 6. decembra ni razlog za to nesklepčnost, žal pa je temu težko verjeti. Vseeno je treba poudariti, da v kolikor bi slučajno interventni zakon stopil v veljavo, bo to zdravstveni blagajni dodatno odneslo 137 milijonov evrov, kar pomeni, da bodo težave še toliko večje," je opozorila.

Martina Vuk FOTO: Bobo

Poudarila je, da je zdravstveni sistem na prelomnici, ko se bo treba odločiti, na kakšen način bodo ljudem zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo, ali pa bodo šli v drugo smer, kjer bo zdravstvena dejavnost postala gospodarska dejavnost in se bodo izvajalci odločali zgolj za tisto, kar se jim splača, ne glede na potrebe ljudi. Vuk je ponovila, da bi morali danes obravnavati poročilo o izvajanju dolgotrajne oskrbe, prisoten je bil tudi državni sekretar z ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesl, poročilo o finančnem poslovanju v prvih devetih mesecih leta in izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2027. Dodala je, da bi danes zavarovanci predlagali sklep o preoblikovanju obveznega zdravstvenega prispevka tako, da bi bil ta progresiven. "Zelo pomembno je, da pri tem vztrajamo in zdaj bomo to pač predlagali na naslednji seji skupščine," je napovedala. V skladu s poslovnikom mora naslednjo sejo skupščine z istim dnevnim redom sklicati v sedmih dneh, naslednja redna seja pa je sicer že napovedana za 16. december. Dodala je, da se bodo uskladili o tem, ali takrat združijo obe seji ali pred 16. decembrom izvedejo še izredno sejo.

ZZZS FOTO: Bobo