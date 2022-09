Odpadna embalaža pijač prinaša ugodnosti. Preverite, katere!

K uresničitvi vizije sveta brez odpadkov prispevamo vsi

Coca-Cola HBC je vodilno podjetje za proizvodnjo pijač na področju trajnostnega poslovanja. S celovitim večletnim programom Svet brez odpadkov v podjetju ponujajo in iščejo rešitve za izzive, povezane z embalažo. V Sloveniji želijo opozoriti na pomen odgovornega ravnanja in pravilnega odlaganja embalaže pijač. S tem namenom so zasnovali pilotni projekt 'Recikliraj me. Podari mi novo življenje.' Z njim želijo dokazati, da lahko v skupnih prizadevanjih dosežemo pravilno odlaganje embalaže in ji omogočimo novo življenje. Partner pilotnega projekta je podjetje Slopak, ki skrbi za ustrezno ravnanje z zbrano odpadno embalažo pijač. Dodana vrednost projekta se kaže tudi skozi sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, saj bo zbrana embalaža pijač iz pilotnega projekta zaživela v obliki posebne serije izdelkov za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM 2023).

S pilotnim projektom se testira pripravljenost potrošnikov v Sloveniji za vračanje pločevink in plastenk na prodajna mesta. S tem je na preizkusu tudi pripravljenost na predvideno uvedbo depozitnega sistema po vzoru dvanajstih evropskih držav, kjer je ta sistem že uspešno uveden (Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Islandija, Litva, Nizozemska, Norveška, Švedska, Slovaška in Latvija), družba Coca-Cola HBC pa je v njegovo izvajanje uspešno vključena. Uvedba depozitnega sistema naj bi omogočila učinkovitejše ločeno zbiranje plastenk in s tem prispevala k čistejšemu okolju. Depozitni sistem sledi zahtevam EU direktive, ki države članice zavezuje, da do leta 2025 zberejo 77 % odpadnih plastenk pijač, do leta 2029 pa ta delež povečajo na 90 %.