Odpadni pepel iz Energetike Ljubljana se seli v Trbovlje

HSE-Energetska družba Trbovlje bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela, jutri začela prevzemati in skladiščiti pepel iz Energetike Ljubljana. "Od njih bomo v naslednjih letih prevzeli 6.000 ton elektrofiltrskega pepela in žlindre. Kot je potrdila analiza že skladiščenega materiala, ki jo je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, gre za nenevaren odpadek, ki je primeren za predelavo v koristen gradbeni material, z nadomeščanjem naravnih surovin. Vse izmerjene koncentracije iz izlužka odpadka so pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, kar pomeni, da se ga s postopki lahko predela v inerten gradbeni material," so zagotovili iz HSE. Elektrofiltrski pepel bo po njihovih besedah skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi, ki preprečujejo negativne vplive na okolje.