Odpeljali že 10 tisoč kubičnih metrov kamenja, sanacija bo večmilijonska

Kot je povedal Roblek, danes čistijo zgornjo polovico zaselka Podlebelca, kjer je po močnem deževju v petek pozno zvečer po strugi hudournika naneslo veliko kamenja in drugega materiala. "Trenutno smo ob koncu objektov gorvodno, kjer je ostala največja količina materiala, saj so tam dva objekta in most ustvarili zajezitve," je pojasnil.

Danes je na delu nekoliko manj prostovoljcev kot prejšnje dni, in sicer trenutno okoli 50, popoldne pa jih bo okoli 80. Čistijo namreč zoženi del, zato ni prostora za toliko prostovoljcev, v sredo pa se bo njihovo število znova povzpelo na 100. Čistili bodo območje navzgor proti vodnemu zajetju.

"Vas je sedaj brez vode in danes smo imeli na ogledu projektante, ki se ukvarjajo z vodooskrbo, da nam pomagajo z nasveti, iz katere smeri pripeljati vodo," je povedal Roblek. Ker jih do obstoječega vodnega vira ločijo še ogromne količine materiala, bi radi našli alternativo. "Ne zdi se nam dopustno, da bi stali križem rok in ne iskali drugih rešitev," je izpostavil župan.

Škoda ocenjena na več kot 2,5 milijona evrov

Tudi iz reke Kokre še naprej čistijo naplavine in nasutja, da se sprosti njena moč in ne bodo nastajale zajezitve, kar bi lahko povzročalo nove poplave. "Prioritetno torej čistimo Kokro in vas," je povzel župan. Izrazil je upanje, da bodo s strokovnjaki našli ustrezne rešitve na podlagi informacij o stanju na hudourniku, zlasti glede zalog materiala in nevarnosti nadaljnjega plazenja.

"Ocena je, da bodo stroški intervencije pri nas in koncesionarju krepko presegli milijon evrov, medtem ko bodo stroški škode in sanacije na lokalni infrastrukturi zagotovo presegli 2,5 milijona evrov," je povedal župan. Nemogoče pa je zaenkrat reči, koliko bodo stali tehnični ukrepi, kakršni so ureditev hudournika in pregrade, ki bodo po njegovem prepričanju potrebni za stabilizacijo terena.