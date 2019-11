Odpira se višnjegorski klanec, a znova brez tretjega pasu

"Celotna infrastruktura se pregleduje in na njej se izvaja različne monitoringe. Na podlagi podatkov in inženirske analize se pripravi Plan ukrepov, ki ga sprejme uprava Darsa. Sledi priprava na izvedbo investicije (javna naročila – projektna dokumentacija, izvedba …) in nato uvrstitev v tekoči poslovni načrt družbe," so opisali postopke izbire, katera obnovitvena dela ter kje in kdaj se bodo izvajala na avtocestah.

Razlog za prenovo: slabše torne karakteristike vozišča

Čeprav je med deli večkrat prihajalo do zastojev ter da so posamezne nesreče in okvare vozil tudi za več ur popolnoma ohromile promet proti Dolenjski, so na Darsu zadovoljni s pretočnostjo prometa. "Glede na zahtevnost lokacije (klanec, brez odstavnega pasu, ožji vozni pasovi) ocenjujemo, da je zapora omogočala dobro pretočnost in ni povzročala veliko zastojev, kot bi to bilo, če bi bilo območje gradbišča zaprto in bi bili priča vsakodnevnim zastojem," so zapisali.

"Razlog za preplastitev so bile slabše torne karakteristike vozišča, sočasno pa se je uredilo še odvodnjavanje in ukrepi za večjo prometno varnost z zamenjavo varnostnih ograj z ustreznimi nivoji varovanja ter varovanje kamnitih brežin," so zapisali.