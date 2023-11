Odpoklic hrvaških mandarin zaradi ugotovljene prisotnosti pesticida

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prek sistema RASFF (sistem evropske komisije za hitro obveščanje za hrano in krmo) prejela obvestilo o odpoklicu mandarin, v katerih je bila ugotovljena presežena vrednost pesticida klorpirifos, je zapisano na vladnih straneh. Uporaba klorpirifosa, ki je še posebej škodljiv za zdravje otrok, je v Evropski uniji prepovedana od leta 2020.

Mandarine so bile v prometu v poslovalnicah izvajalca dejavnosti Polavi logistika d.o.o., Nova Gorica, od 26.10. do 30.10.2023. Potrošniki, ki so kupili neskladne mandarine in jih še hranijo doma, naj jih vrnejo na mesto nakupa, poziva uprava za varno hrano.

Kot smo poročali, pa so zaradi prisotnosti pesticida klorpirifos na meji s Srbijo zaustavili pošiljko mandarin iz Hrvaške in jo uničili. To je že druga sporna pošiljka mandarin iz Hrvaške, ki so jo v Srbiji uničili zaradi navzočnosti tega pesticida.

Pošiljko mandarin, ki je bila namenjena izvozu na srbski trg, so zaustavili na meji s Hrvaško. Med nadzorom so ugotovili, da mandarine vsebujejo nedovoljen pesticid klorpirifos, so potrdili na srbskem ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo.

Evropska komisija je prek sistema za hitro obveščanje za hrano in krmo (RASFF) obvestila, da je bilo v vzorcih mandarin iz 18. oktobra 0,044 miligrama klorpirifosa na kilogram tega sadja, ter odredila njegovo uničenje.

Z ministrstva so še sporočili, da je to že druga sporna pošiljka mandarin iz Hrvaške zaradi navzočnosti tega pesticida.

V Srbiji je uporaba kloropirifosa prepovedana od minulega leta. Srbske oblasti so pred časom sicer dovolile interventen uvoz in uporabo tega insekticida, po navedbah srbskih medijev pa naj bi bil klorpirifos tudi najpogostejši razlog za vračanje izvoženega srbskega sadja.