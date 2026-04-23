Odpoklic instant rezancev z okusom piščanca

Ljubljana, 23. 04. 2026 15.29 pred 30 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Goveja juha

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala instant rezance z okusom piščanca nizozemskega dobavitelja Asian Food Group. V njih je bila namreč ugotovljena prekoračena mejna vrednost snovi 3-monokloropropan-1,2-diol.

Serijska oznaka izdelka je 20252944_005, rok uporabe pa 28. avgust 2026.

Uprava za varno hrano kupce prosi, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Watcherman
23. 04. 2026 15.58
Pa dobro kaj jim ni jasno,ko to izdelujejo tepci nesposobni?.
Enakopraven
23. 04. 2026 15.49
Zelo nepopolna informacija. Kje so to prodajali,kje najdem kodo....itd. lahko bi bila tudi slika parkiranega izdelka...
4krogci
23. 04. 2026 16.09
sBuget Špar....pač tista klasika podkupljenih uradnikov, ki pol nedajo tocnega imena izdelka in kje se prodajalo.
