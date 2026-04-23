Odpoklic instant rezancev z okusom piščanca

Serijska oznaka izdelka je 20252944_005, rok uporabe pa 28. avgust 2026.
Uprava za varno hrano kupce prosi, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala instant rezance z okusom piščanca nizozemskega dobavitelja Asian Food Group. V njih je bila namreč ugotovljena prekoračena mejna vrednost snovi 3-monokloropropan-1,2-diol.
