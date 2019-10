Odpoklic mletih mandljev, v izdelku odkrili salmonelo

Gre za mlete mandlje (200 gramov) "znamke Happy Harvest, ki ga dobavlja Märsch Importhandels GmbH, z rokom uporabe do najmanj 13. 4. 2020. Omenjeni izdelek je bil na voljo po ceni 2,49 EUR," so sporočili s Hoferja.

Izdelka ne smete uživati surovega. "Če se ta naravni, neobdelani izdelek kljub temu uporablja kot sestavino za peko in se ga pred zaužitjem vsaj 10 minut segreva pri najmanj 80 °C, jed, v kateri so ena od sestavin mleti mandlji, ni več nevarna za zdravje," so še zapisali. Prav tako dodajajo, da lahko izdelek vrnete v najbližjo Hoferjevo poslovalnico, kjer vam bodo kupnino povrnili tudi brez računa.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro pokličete na telefonsko številko 01 834 66 00 ali pišete na e-naslov info@hofer.si.