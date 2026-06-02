Slovenija

Zaradi tveganj za zdravje odpoklicali nekatere igrače

Ljubljana, 02. 06. 2026 12.10 pred 39 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Komplet ribic - odpoklicana igrača

Zdravstveni inšpektorat je bil preko evropskega sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu nekaterih igrač za kopanje, tekstilnih igrač in igrač z izstrelki iz spletne trgovine Shein. Igrače so odpoklicali, saj nastanek majhnih delov oziroma omogočena dostopnost do polnila izdelka predstavlja tveganje zadušitve za majhne otroke. Odpoklicali pa so tudi še eno igračo s peskom, saj ta lahko vsebuje azbestna vlakna.

Iz spletne strani Evropske komisije Safety Gate je razvidno, da je med odpoklicanimi komplet treh kopalnih igrač v obliki ribice z navijalnim sistemom za aktiviranje plavuti. Na voljo v modri, roza in rumeni barvi. Izdelek se prodaja prek spleta, zlasti prek spletne trgovine Shein. Serijska oznaka igrač je SR/01486/26. 

Odpoklicana je tudi kopalna igrača s serijsko oznako SR/01530/26. Gre za rdečo in rumeno igračo za kopanje v obliki rakovice z odprtino za pihanje mehurčkov. Tudi ta izdelek se prodaja na spletu, zlasti prek Sheina.

Obe kopalni igrači imata majhne dele, ki se zlahka ločijo. Majhni otroci jih lahko dajo v usta in se zadušijo.

Odpoklicana je tudi mehka tekstilna igrača v obliki rožnate koale, ki je delno napolnjena in vsebuje električno komponento. Igrača oddaja zvoke, njen trebušček, ki ga osvetljuje notranja LED lučka, pa se napihuje in prazni, kot da bi dihal. Serijska oznaka igrače je OR/00064/26.

Inšpektorji opozarjajo, da je zaradi šibkosti šivov vlaknasti material za polnjenje igrače lahko dostopen. Obstaja tveganje, da lahko majhen otrok da material za polnjenje v usta in se zaduši.

Odpoklicali so tudi mehko tekstilno igračo v obliki pingvina s črnimi očmi, s serijsko oznako SR/01489/26. Izdelek se prodaja prek spleta, zlasti prek Sheina.

Odpoklicana je tudi igrača Spidermanova pištola z izstreljevalnikom mreže, ki je sestavljena iz rokavice, izstreljevalnika izstrelkov, bele niti, ježka in treh plastičnih puščic s priseski. Igrača ima majhne dele (priseske), ki se zlahka ločijo. Majhni otroci bi jih lahko dali v usta in se zadušili, opozarjajo inšpektorji. Izdelek s serijsko številko SR/01537/26 se prodaja na spletu, zlasti prek Sheina. 

Vse odpoklicane igrače so bile na voljo v spletni trgovini Shein, kupili pa so jih tudi potrošniki v Sloveniji. Zdravstveni inšpektorat RS je zato kupce pozval, da izdelkov ne uporabljajo.

Odpoklic igrače s peskom

V petek pa je zdravstveni inšpektorat potrošnike obvestil, da so na osnovi preliminarnih rezultatov vzorčenja izvedli tudi odpoklic igrače s peskom Kiddo world Mega gradbišče: Senzorični set s kinetičnim peskom (angleško Kiddo world Sensory Bin Construction Site).

Kiddo world Mega gradbišče - odpoklicana igrača
Kiddo world Mega gradbišče - odpoklicana igrača
FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat RS je v laboratorijsko preskušanje poslal pet vzorcev igrač s peskom, pri katerih se izvajajo laboratorijska preskušanja glede morebitne vsebnosti azbestnih vlaken. Na podlagi prejetega obvestila laboratorija potrošnike obveščamo, da preliminarne analize kažejo, da igrača Kiddo world Mega gradbišče: Senzorični set s kinetičnim peskom vsebuje azbestna vlakna, kar predstavlja tveganje za zdravje.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
02. 06. 2026 13.32
LOL res.
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
02. 06. 2026 13.26
Preko teh spletnih strani se prodaja ogromno ponaredkov, ki izgledajo zelo podobne originalom po bistveno nižji ceni kot v trgovini, le da ob izdelavi uporabljajo nepreverjene snovi in so igrače skonstruirane tako, da jih mali otrok zlahka razstavi. Ne šparat na malčkih
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
02. 06. 2026 13.03
Brljuga
Odgovori
0 0
