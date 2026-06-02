Zaradi tveganj za zdravje odpoklicali nekatere igrače

Iz spletne strani Evropske komisije Safety Gate je razvidno, da je med odpoklicanimi komplet treh kopalnih igrač v obliki ribice z navijalnim sistemom za aktiviranje plavuti. Na voljo v modri, roza in rumeni barvi. Izdelek se prodaja prek spleta, zlasti prek spletne trgovine Shein. Serijska oznaka igrač je SR/01486/26.

Odpoklicana je tudi kopalna igrača s serijsko oznako SR/01530/26. Gre za rdečo in rumeno igračo za kopanje v obliki rakovice z odprtino za pihanje mehurčkov. Tudi ta izdelek se prodaja na spletu, zlasti prek Sheina.

Obe kopalni igrači imata majhne dele, ki se zlahka ločijo. Majhni otroci jih lahko dajo v usta in se zadušijo.

Odpoklicana je tudi mehka tekstilna igrača v obliki rožnate koale, ki je delno napolnjena in vsebuje električno komponento. Igrača oddaja zvoke, njen trebušček, ki ga osvetljuje notranja LED lučka, pa se napihuje in prazni, kot da bi dihal. Serijska oznaka igrače je OR/00064/26.

Inšpektorji opozarjajo, da je zaradi šibkosti šivov vlaknasti material za polnjenje igrače lahko dostopen. Obstaja tveganje, da lahko majhen otrok da material za polnjenje v usta in se zaduši.