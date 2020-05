Odpoklic pikantnih nabodal in čevapčičev

Tako pikantnim nabodalom kot čevapčičem je rok uporabe sicer že potekel, informacijo o neskladnih rezultatih pa objavljajo za primer morebitnega zamrzovanja s strani potrošnikov, so pojasnili na upravi.

Serijska oznaka pikantnih nabodalc je 1201825932, rok uporabe pa 20. maj 2020. Naprodaj so bila v trgovinah Spar in Mercator. Serijska oznaka izdelka čevapčiči klasični je L 0136, rok uporabe pa 25. maj 2020. Naprodaj so bili v Lidlovih poslovalnicah.

Na upravi potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo in ga zavržejo oz. vrnejo na mesto nakupa.

Odpoklic pirinega zdroba

Nosilec živilske dejavnosti Vinko Košir, Zabočevo 10, 1353 Borovnica, je iz prodaje odpoklical izdelek eko pirin zdrob. Nosilec živilske dejavnosti izvaja umik izdelka iz prometa zaradi ugotovljene presežene vsebnosti kadmija, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Rok uporabe izdelka je 18. september 2020. Živilo se trži v poslovalnici podjetja Mesarstvo Blatnik v Škofljici. Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo in ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili z uprave.