Odpoklic več vrst začetnega mleka za dojenčke znamke Aptamil

Podjetje Muller drogerija je tako iz prodaje odpoklicalo vrste Aptamil pronutra pre, Aptamil pronutra advance pre, Aptamil pronutra 1, Aptamil pronutra 2, Aptamil pronutra 3, Aptamil profutura DuoAdvance pre in Aptamil profutura DuoAdvance 2.

Serijska oznaka začetne formule za dojenčke Aptamil pronutra pre je 4056631001202, Aptamil pronutra advance pre 9001375006377, Aptamil pronutra 1 4056631001226, Aptamil pronutra 2 4056631001240, Aptamil pronutra 3 4056631001264, Aptamil profutura DuoAdvance pre 4056631003473 in Aptamil profutura DuoAdvance 2 4056631003473.

Podjetje kupce prosi, da izdelke vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj kupce pozivajo, da se obrnejo na osebje v poslovalnici, pišejo na elektronski naslov ali pokličejo na telefonsko številko 01 51 39 300.