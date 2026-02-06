Naslovnica
Slovenija

Odpoklic več vrst začetnega mleka za dojenčke znamke Aptamil

Ljubljana, 06. 02. 2026 15.44 pred 19 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Dva izmed odpoklicanih izdelkov

Podjetje Muller drogerija d. o. o. je iz prodaje odpoklicalo več vrst začetnih formul za dojenčke znamke Aptamil proizvajalca Danone Deutschland. Začetne formule iz prodaje umikajo zaradi možne kontaminacije vsebovanega ARA olja s cereulidom.

Podjetje Muller drogerija je tako iz prodaje odpoklicalo vrste Aptamil pronutra pre, Aptamil pronutra advance pre, Aptamil pronutra 1, Aptamil pronutra 2, Aptamil pronutra 3, Aptamil profutura DuoAdvance pre in Aptamil profutura DuoAdvance 2.

Serijska oznaka začetne formule za dojenčke Aptamil pronutra pre je 4056631001202, Aptamil pronutra advance pre 9001375006377, Aptamil pronutra 1 4056631001226, Aptamil pronutra 2 4056631001240, Aptamil pronutra 3 4056631001264, Aptamil profutura DuoAdvance pre 4056631003473 in Aptamil profutura DuoAdvance 2 4056631003473.

Podjetje kupce prosi, da izdelke vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj kupce pozivajo, da se obrnejo na osebje v poslovalnici, pišejo na elektronski naslov ali pokličejo na telefonsko številko 01 51 39 300.

Evropska komisija po kritikah brani svoje komisarje

brezveze13
06. 02. 2026 15.59
nekoč so dojile matere nato pa naravno kravje mleko, vsi smo preživeli, priznam ni pa bilo toliko farmacij ki bi morale preživeti
toxicox
06. 02. 2026 16.03
nekoč matere nekatere niso imele mleka zaradi tega je otrok umrl
