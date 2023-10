Odpoklic živil mešani kebab Tuš in piščančji kebab Tuš

Podjetje Zlata dolina je iz prodaje odpoklicalo živili mešani kebab Tuš in piščančji kebab Tuš proizvajalca Halal Guda Doner Kebap, saj so v izdelkih ugotovili prisotnost listerije, so sporočili iz podjetja.

EAN koda živila mešani kebab je 3830077464248, rok uporabe pa 2. marec 2024. EAN koda živila piščančji kebab je 3830077464262, rok uporabe pa 6. december 2023. icon-expand Kebab FOTO: iStock Podjetje kupce prosi, da živila ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Zlata dolina.