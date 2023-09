Odpoklicali črno grozdje, ki naj bi se znašlo na jedilnikih šolarjev

Kot poroča N1 , naj bi uprava za varno hrano odpoklicala črno grozdje, ki prihaja iz Severne Makedonije, ki ga je med 13. in 26. septembrom dobavljalo podjetje Geaprodukt. A zgodba je podobna, kot v primeru kontaminiranih breskev in sliv, o čemer smo že pisali.

Grozdje je bilo tudi tokrat dobavljeno že v preteklih tednih, zato so ga kupci oziroma naročniki najverjetneje že pojedli. Kot še poroča medij, so v živilu odkrili presežene vrednosti pesticidov kaptana in propamokarba. V sporočilu, ki so ga prejeli kupci, je bilo zapisano svarilo, da artikla ne smejo uživati in da ga je treba vrniti ali zavreči. N1 poroča, da naj bi se znašlo tudi na jedilnikih slovenski šolarjev. Oba pesticida sta fungicida, ki se uporabljata za zatiranje bolezni rastlin.