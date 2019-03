Odpoklici igrač - kako jih testirajo?

Igračo najpogosteje umaknejo ali odpokličejo, ko jih o nevarnosti obvesti evropski sistem hitrega obveščanja RAPEX. Naša inšpekcijska služba pa tudi sama izvaja nadzore in daje igrače na vzorčenje. V Mariboru so nam v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pokazali, kako testirajo igrače. V videu si lahko ogledate, kako izvajajo takšno testiranje, in sicer gre za primer plišastega medvedka za mlajše od treh let. Igrača testa ni prestala.

Jutri v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR o odpoklicih in umikih. Od hrane do aparatov, od oblek do igrač ... Kako potekajo, zakaj do njih pride, kaj morajo potrošniki vedeti ...