MZZ: Ne gre za prekinitev mandatov, temveč redno rotacijo vodij predstavništev

Ob že napovedanih imenovanjih na slovenska predstavništva v tujini se bodo morali – pričakovano – nekateri od diplomatskih stolčkov posloviti. V drugem paketu odpoklicev vlada umika šest veleposlanikov. Do sprememb bo prišlo v Rusiji, Avstraliji in na Japonskem, odhajajo tudi trije predstavniki iz evropskih prestolnic Berlina, Sofije in Varšave.

Ti postopki so sicer povsem zakoniti, meni dolgoletni diplomat Roman Kirn. "Ampak glede na časovno umeščenost teh menjav in druge spremljajoče okoliščine, pa se je zelo težko izogniti vtisu, da gre za politično motivirane menjave. Med temi imenovanji je najbolj sporno eno, to je predvideno – če bo tako – Poljska."

Slovensko predstavnico na Poljskem naj bi namreč zamenjal državni sekretar v Janševem kabinetu – brigadir Bojan Pograjc.

"Kolikor jaz vem v tej rundi, ki prihaja, je samo en tak politično obarvan kandidat, za katerega imam jaz tudi občutek, da je primerno izbran. Drugače gre pa za karierne kandidate. Ta seznam teh šestih, ko jih zdaj odpoklicali, so sami karierni diplomati, tako da jaz v tem ne vidim kakšnega posebnega problema," pa meni Dimitrij Rupel, diplomat in direktor Javne agencije za knjigo.