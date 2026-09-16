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Slovenija

Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb: kakšna bo vloga Slovenije?

Ljubljana, 16. 09. 2026 09.32 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Matej Oset

Pandemija, geopolitične napetosti, motnje v mednarodni trgovini in spreminjanje globalnih gospodarskih tokov so v zadnjih letih temeljito spremenili pogled na logistiko. Dobavne verige, ki so bile dolgo organizirane predvsem z mislijo na učinkovitost in stroške, danes vse bolj temeljijo tudi na zanesljivosti, prilagodljivosti in varnosti oskrbe.

Prav vprašanje, kako se na novo realnost odzivajo ključni akterji slovenskega logističnega sistema in kakšno vlogo lahko v spremenjenih evropskih tokovih blaga prevzame Slovenija, bo v ospredju uvodnega panela konference Platforma Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. V razpravi, ki jo bo vodil voditelj 24ur zvečer Uroš Slak, bodo sodelovali Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, Gregor Belič, član uprave Luke Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor Pošte Slovenije.

Infrastruktura bo odločala o konkurenčnosti

Slovenija ima zaradi svoje lege in povezave pristanišča z evropskim zaledjem pomembno logistično izhodišče, vendar bo njen prihodnji položaj odvisen predvsem od tega, kako hitro bo sposobna povečevati zmogljivosti in zanesljivost prometne infrastrukture.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, pri tem opozarja na že danes veliko obremenjenost železniškega sistema: "Slovenija po količini prepeljanega tovora na kilometer proge že danes sodi v evropski vrh, nadaljnjo rast pa moramo podpreti z modernizacijo voznega parka in omrežja, s čimer bomo izboljšali zanesljivost, povečali pretočnost in s tem zagotovili večje zmogljivosti. Tako bomo še utrdili položaj Slovenije na evropskem prometnem zemljevidu ter tudi v času zahtevnih globalnih sprememb zagotavljali nemoten pretok blaga in ohranjali konkurenčnost slovenskega gospodarstva."

Dušan Mes
Dušan Mes
FOTO: P.R.

Povečevanje zmogljivosti železniških povezav je tesno povezano tudi z razvojem pristaniške infrastrukture in povezave Kopra z notranjostjo države ter srednjo Evropo. Eden ključnih projektov na tem področju je drugi tir Divača–Koper, ki bo pomembno povečal zmogljivost in zanesljivost železniške povezave koprskega pristanišča z zaledjem.

"V času, ko se globalne dobavne poti spreminjajo, postaja zanesljiva infrastruktura odločilna za konkurenčnost gospodarstva. Z drugim tirom med Divačo in Koprom ustvarjamo pogoje za večjo pretočnost blaga in zanesljivejšo povezavo z evropskim zaledjem, s tem pa krepimo položaj Slovenije v mednarodnih logističnih tokovih," poudarja Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK.

Matej Oset
Matej Oset
FOTO: P.R.

Odpornost pomeni tudi sposobnost prilagajanja

Ob infrastrukturi postaja vse pomembnejša tudi sposobnost hitrega prilagajanja spremembam na globalnih trgih. Preusmerjanje transportnih poti, večja razpršenost dobavnih verig in hitro spreminjanje blagovnih tokov pomenijo, da morajo logistična vozlišča in ponudniki storitev še hitreje odgovarjati na potrebe partnerjev.

"Logistika se hitro spreminja, zato je prilagodljivost ključ do odpornosti. V Luki Koper jo gradimo na znanju in sodelovanju ljudi, prilagodljivosti ter stalnem razvoju infrastrukture in procesov, ki nam omogočajo učinkovitejše odzivanje na spremembe in potrebe naših partnerjev," izpostavlja Gregor Belič, član uprave Luke Koper.

Gregor Belič
Gregor Belič
FOTO: P.R.

Spreminja pa se tudi sama narava logistike. Vse večji pomen imajo digitalizacija, avtomatizacija, podatki in povezovanje različnih delov logistične verige, saj odpornost sistema ni več odvisna zgolj od fizične infrastrukture. Marko Cegnar, generalni direktor Pošte Slovenije, ob tem izpostavlja, da logistika danes ni več zgolj vprašanje prevoza pošiljk od ene točke do druge, temveč vse bolj temelji na povezovanju ljudi, infrastrukture in sodobnih tehnologij. "V Pošti Slovenije zato z digitalizacijo, avtomatizacijo ter razvojem novih logističnih rešitev gradimo učinkovitejše in odpornejše procese, s katerimi se lahko hitreje odzivamo na spremembe ter zanesljivo podpiramo slovensko gospodarstvo in njegove uporabnike," še poudarja.

Marko Cegnar
Marko Cegnar
FOTO: P.R.

Priložnost Slovenije v novih logističnih tokovih

Spremembe globalnih dobavnih verig tako za Slovenijo ne pomenijo le novih tveganj, ampak tudi priložnost. Krepitev evropskih in regionalnih dobavnih verig, večja razpršenost transportnih poti ter poudarek na zanesljivosti povečujejo pomen držav, ki lahko ponudijo dobro povezano pristaniško, železniško in cestno infrastrukturo ter učinkovite logistične storitve.

Prav vprašanje, ali lahko Slovenija v prihodnjih letih še okrepi svoj položaj pomembne logistične povezave med Jadranom in srednjo Evropo, bo ena osrednjih tem konference Platforma. Več informacij o konferenci in programu na platforma.si.

platforma logistika odpornost globalne spremembe

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