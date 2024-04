Odpotujte dlje in višje. Odkrijte Lifetrek 4000+

Program "Lifetrek 4000+" vabi na avanture na nekatere najvišje in najbolj osupljive vrhove sveta: od legendarnega Pik Lenina (7134m) in Aconcague (6992m), preko mističnega Chimboraza (6267m) in Cotopaxija (5897m), do priljubljenega Kilimanjara (5895m) in skrivnostnega Damavanda (5671m). Seznam se nadaljuje z Elbrusom (5642m), Araratom (5137m), Kazbekom (5033m), Tetnuldijem (4860m), Mont Blancom (4810m), Monte Roso (4634m), Toubkalom (4167m), in Gran Paradisom (4061m) – vsak vrh predstavlja unikaten izziv in neponovljivo doživetje.

Z izkušeno ekipo vodnikov so vsi navedeni vrhovi relativno lahko dostopni, na nekatere od njih se lahko povzpnemo celo brez derez in cepina, nekateri so zgolj visokogorski trekingi.

Turčija je znana kot dežela številnih naravnih lepot in čudes, med njenimi naravnimi znamenitostmi pa posebno mesto zasedajo gore. Vabimo vas na vzpon na Ararat, najvišji vrh Turčije. Ararat (turško: Agr Dag; armensko: , kurdsko: Ciiaie Agiri) je zasnežen in mirujoč vulkan na skrajnem vzhodu Turčije. Najvišja turška gora, katere vrh je za vedno pokrit z ledom in snegom, se skriva v oblakih nad vrhovi vzhodne Turčije, na sami meji z Armenijo in Iranom. Veliki Ararat je ogromna, veličastna kupola, ki se dvigne na 5137 m nadmorske višine, njen "spremljevalec" - Mali Ararat pa doseže višino 3.896 m. Ararata, "Mati" in "Otrok" v turškem ustnem izročilu, se raztezata približno 40 km.

Po programu se bomo na Kilimanjaro vzpeli s kampa Barufu do točke Stella in od tam na vrh Uhuru. Ponujali se nam bodo čudoviti razgledi na pokrajino in ker pot ni zahtevna bomo odlično vsrkali vso to lepoto.

10 dnevno potepanje s ciljem osvojiti vrh v druščini 7 summits – vzpon na Kilimanjaro (5.895m) po trasi Machame/Marangu – fakultativni safari izlet – Najvišja točka Afrike in pogled na širna prostranstva – Obilo doživetja in gorniških strasti.

Pripravili smo izbor treh smeri, po katerih se lahko povzpnemo na vrh Mont Blanca. Vse tri so v večjem delu značilne ledeniške ture, ki zahtevajo izkušnje pri hoji s cepinom in derezami.

Pripravili smo izbor treh smeri, po katerih se lahko povzpnemo na vrh Mont Blanca. Vse tri so v večjem delu značilne ledeniške ture, ki zahtevajo izkušnje pri hoji s cepinom in derezami. Vsem trem je skupna tudi velika višinska razlika, kar pomeni da brez dobre kondicije ne bo šlo. In za vse tri je potrebna tudi primerna oprema, kot tudi obutev in oblačila. Poleti je v Chamonixu pogosto 30 C, na vrhu Mont Blanca pa temperatura lahko hitro lpadena -20 C. Poleg tega se zelo približamo 5000 m, zato je priporočljiva predhodna aklimatizacija na višino 4000 m (vzpon na Grossglockner, Monte Roso, Gran Paradiso). Po dogovoru se aklimatizacija lahko opravi v sklopu samega vzpona (dodatna dneva) ali kot samostojna pripravljalna tura.

Mont Blanc, kljub vedno večjemu obisku in prvim poskusom omejevanja vzponov, ostaja pomembna in zaželena trofeja. Vzpon se še vedno razume kot vzpon na streho Evrope, saj je Kavkaz z Elbrusom vendarle preveč oddaljen. Tura na Mont Blanc je nepogrešljivo povezana z obiskom Chamonixa, prestolnice svetovnega alpinizma. Prvič sta se povzpela na Mont Blanc že davnega leta 1786 Jacques Balmat in Michel Paccard. Balmat je za ta dosežel od kralja Sardinije prejel plemiški naziv le Mont Blanc

Potovanje v gorstvo Kavkaz in vzpon na goro vseh gor stare celine je že prava mala odprava z vsemi značilnostmi velikega podviga. Skratka, doživetje za vse, ki ste za več višinskih metrov, več smučanja, in, ki si želite preprosto več užitka.

Dvoglavi velikan Elbrus leži v osrednjem Kavkazu, na meji med Azijo in Evropo in ga uradno štejemo za najvišji vrh Evrope. Je pravi orjak, saj kar za 1000 m prekaša ostale vrhove v okolici. Elbrus je odlična destinacija za ljubitelje visokogorja in turnega smučanja. Sama gora glede vzpona ni zahtevna, ponuja pa izziv prave gorniške odprave. Možen je tudi spust z vrha gore vse do izhodišča za vzpon – kar 2000 m užitka in pustolovščine! Potovanje v gorstvo Kavkaz in vzpon na goro vseh gor stare celine je že prava mala odprava z vsemi značilnostmi velikega podviga. Skratka, doživetje za vse, ki ste za več višinskih metrov, več smučanja, in, ki si želite preprosto več užitka.

Toubkal - Treking v Maroku z vzponom na najvišji vrh Atlasa

Le nekaj več kot 10 km oddaljen od Evrope, je Maroko popolno nasprotje celini na drugi strani Gibraltarskega preliva. Kraljevska mesta s svojim vrvežem na eni ter rdečkaste puščave s številnimi sipinami in hribovitim delom na drugi strani kažejo na številne značilnosti in nasprotja te severno afriške države.

Visoki Atlas leži na vzhodu Maroka in je predvsem edinstveno gorstvo, ki se s 2400 km dolžine počasi vleče v smeri vzhod – zahod. Maroko treking vključuje Jebel Toubkal, ki je tudi najvišji vrh Severne Afrike. V težkem in na trenutke neprijaznem gorskem svetu živi nomadsko ljudstvo Berberi. Izhodišče za gorniške ture v Atlasu je mesto Marakeš, polno afriškega temperamenta. Pokrajina naokrog je redko poseljena in izrazito razgibana. Na južni in vzhodni strani gorstva se razprostira Sahara, ena največjih puščav sveta. Pogled na zasneženi Atlas z rdečkasto puščavo v nižavju je nekaj res enkratnega.

Varno in zanesljivo do cilja

Z Lifetrekovo ekipo izkušenih vodnikov so ti monumentalni vrhovi dostopni varno in zanesljivo. Programi so zasnovani tako, da udeležencem omogočajo uresničitev njihovih gorskih sanj z minimalnimi tveganji. Na nekatere vrhove je mogoče vzpeti celo brez uporabe derez in cepina, kar še dodatno priča o prilagodljivosti in strokovnosti pristopa agencije.

Tri kategorije zahtevnosti

Lifetrekove odprave se delijo v tri kategorije:

- visokogorske trekinge

- planinsko gorniške ture

- alpinistične odprave

Kategorije so prilagojene različnim stopnjam izkušenj in pripravljenosti udeležencev. Od trekingov na Kilimanjaro in Toubkal, do gorniško alpinističnih vzponov na Pik Lenin, Elbrus, Kazbek ali Tetnuldi. Pri slednjih so obvezna oprema dereze in cepin, na ledenikih tudi vrv. Lifetrek zagotavlja, da vsak najde svoj idealni izziv.

Doživetje, ki ostane

Vsaka Lifetrekova odprava je več kot le vzpon; je potovanje skozi neokrnjene pokrajine, kulturno izmenjavo in osebno preseganje. To so doživetja, ki se vtisnejo v spomin in o katerih boste z veseljem pripovedovali prijateljem.

Če ste pripravljeni na avanturo življenja in želite svoje meje preizkusiti med oblaki, obiščite Lifetrek in odkrijte, kako lahko skupaj zanesljivo in varno dosežete vrhove vaših sanj. Z Lifetrekom vaše gorske cilje spreminjamo v resničnost.

