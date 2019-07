Neobveščanje Adrie: za odpoved leta izvedeli tik pred vkrcanjem

"Rešujemo obveščanje potnikov o nepravilnostih, ker ne želimo, da bi bili potniki neprijetno presenečeni tik pred zdajci," so še pred kratkim zatrjevali pri Adrii. A prav tik pred zdajci so bili presenečeni potniki, ki so čakali na let iz Pariza v Ljubljano. Let je bil sicer odpovedan zaradi udara strele v letalo, a v oči bode neobveščanje in nedosegljivost Adrie. To v letalski družbi sicer zanikajo.

Še pred tednom dni so pri Adrii Airways na novinarski konferenci zatrjevali, da se svojih "težav zavedamo, zanje se opravičujemo in zelo trdo delamo na njih," pa da bo"Adria storila vse, kar je v njeni moči, da odpovedi in zamude zmanjša v največji možni meri,"in obljubljali, da bo v prihodnje drugače. A očitno se kaj dosti ni spremenilo. Po številnih odpovedih letov, zamudah in predvsem nezadovoljnih potnikih, ki se že dlje časa pritožujejo nad neodzivnostjo in neobveščanjem Adrie, se je na nas obrnil še eden izmed nezadovoljnih potnikov torkovega leta iz Pariza v Ljubljano. Da je let odpovedan so namreč izvedeli zgolj 15 minut pred vkrcanjem na letalo - česar pa jim niso sporočili iz Adrie, temveč so zgolj na tabli z informacijami o statusu letov lahko prebrali, da je let odpovedan. "Ni bilo nobenega emaila ali SMS-a od Adrie, da bi sporočili potnikom, da letala ne bo," pravi eden izmed potnikov. "Rešujemo obveščanje potnikov o nepravilnostih, ker ne želimo, da bi bili potniki neprijetno presenečeni tik pred zdajci, aktivno obveščamo o spremembah voznega reda preko emaila in SMS-ov," pa je še pretekli teden zatrjevala Zala Letnars sektorja za stike s potniki. A slednji, ki so čakali na let iz Pariza, niso prejeli SMS-ov, tudi na klice se naj pri Adrii ne bi oglašali. Pri Adrii naj bi sicer zaposlili šest novih ljudi v klicnem centru, ker se"zavedamo, da je ena izmed stvari pri katerih šepamo, dosegljivost potnikom".

Pri Adrii naj bi reševali težave v klicnem centru tudi z dodatnimi zaposlitvami. FOTO: Bobo

A po odpovedi omenjenega leta za več nadaljnjih informacij Adrie niso mogli priklicati niti potniki niti osebje na letališču - to je potnikom zgolj dalo telefonsko številko in jim naročilo, da lahko kličejo šele naslednji dan po 8. uri zjutraj. Uredili naj bi jim hotelsko nastanitev, kjer pa so se prav tako pokazale težave pri organizaciji in komunikaciji. Po daljšem čakanju na avtobus, ki naj bi jih odpeljal do hotela, so se nekateri potniki naveličali čakanja in se na lastne stroške odpravili do hotela."Ko smo prišli tja pa so nam sopotniki, ki so že bili tam, sporočili, da je hotel poln," še pripoveduje potnik. Zato so se odpravili v drugi hotel, kjer pa so prav tako čakali več ur, saj je bilo potnikov tudi tu preveč, prostih sob v hotelu pa premalo. Mnogi potniki so si tako samo plačali hotelsko nastanitev. Med njimi tudi mamica z otrokom, ki je čakala na sobo do polnoči, nato pa si jo sama plačala. Naslednji dan, kot naročeno po 8. uri zjutraj, so se pri Adrii enemu izmed razočaranih potnikov, ki nas je kontaktiral, oglasili šele na njegov 19. klic. Uspelo mu je urediti let nazaj v Ljubljano v dopoldanskih urah, medtem ko so številni potniki še v popoldanskih urah čakali v Parizu na let v Ljubljano. A najbolj jezi neodzivnost in neobveščanje s strani Adrie. "Nismo dobili nobenega SMS-a, niti nič. Stalno letim z nizkocenovci, obveščajo me tudi za pet minut, če bo imelo letalo zamudo,"še dodaja eden izmed potnikov.

Potnikom naj bi naslednji dan uredili lete v Ljubljano preko drugih letališč, Frankfurt, München, Dunaj. FOTO: Shutterstock