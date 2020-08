Odpoved dopusta na Hrvaškem: ste upravičeni do povračila denarja?

Če ste v prihodnjih dneh ali tednih načrtovali poletni oddih na Hrvaškem, vas je verjetno novica o karanteni razočarala. Generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević poudarja, da bodo gostje, ki potujejo z agencijami in so svoje aranžmaje rezervirali in vplačali po 1. 6., dobili povrnjena vplačila. So pa na vlado naslovili predlog, da agencijske goste izvzame iz predvidene karantene.

Vlada naj bi danes Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav, kar pomeni 14-dnevno karanteno ob vrnitvi. To je veliko razočaranje za vse, ki so se veselili oddiha konec meseca ali pa v septembru. Na nas so se obrnili številni bralci z vprašanjem, kaj naj zdaj naredijo. Ali jim pripada vračilo denarja? Mogoče druga destinacija?

Po odgovore smo se obrnili na Generalnega sekretarja Združenja turističnih agencij Slovenije Miša Mrvaljevića, ki pojasnjuje, da se na Hrvaškem nahaja 120 tisoč Slovencev, od tega pa je le 10 odstotkov agencijskih gostov, večina je v lastni režiji. Poudarja, da bodo gostje, ki potujejo z agencijami in so svoje aranžmaje rezervirali in vplačali po 1. 6., dobili povrnjena vplačila. V agenciji Palma poudarjajo, da bodo vsakega gosta obravnavali individualno in poiskali zanj najbolj optimalno rešitev. Se pa na njih gostje v večji meri obračajo z vprašanjem, kakšne so druge možnosti, saj si dopusta želijo. V zadnjih dneh beležijo veliko povpraševanja po Grčiji. Na vprašanje, kako je z vrnitvijo stroškov, odgovarjajo, da se ukvarjajo z vsakim gostom in z vsakim hotelirjem posebej, da če dobijo s strani hotelirja denar povrnjen, ga povrnejo tudi gostom. Iz agencije Kompas so nam odgovorili, da se bodo glede odpovedi rezervacij z datumi pričetka storitve do vključno 6. septembra s strankami dogovarjali individualno in tudi skupaj s partnerji bodo iskali ugodne rešitve. Ponudili bodo možnost prestavitve na drug termin ali drug aranžma. Če nobena od ponujenih možnosti strankam ne bo ustrezala, bodo vrnili vplačani znesek v celoti, razen administrativnih stroškov (stroškov rezervacije).

icon-expand Kaj lahko storite, če imate v prihodnjih dneh rezerviran dopust na Hrvaškem? FOTO: Shutterstock