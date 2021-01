Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov: tako je zaposlena dosegla svojo poravnavo

In kakšne so prednosti z zavarovanjem pravne zaščite? Z zavarovanjem pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG boste pridobili možnost nasveta odvetnika 1-krat mesečno. Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom. Imeli boste krite tudi stroške nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite. Zavarovanje lahko uporabite tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Tematika, o kateri se govori (pre)malo

Zavarovanje pravne zaščite praviloma sodi med tematike, o katerih se premalo govori, in med vsebine, ki so mnogim neznane. A situacij, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, in ta so razširjena na vsa področja našega življenja in vsakdana - službo,družino,promet in nepremičnine.

Osvetlimo eno izmed navedenih področij. Ste kdaj pomislili na situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali pa nekdo izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Primeri ARAG strank, ki jih je "pokril" ARAG-ov paket "Služba":

1. V delovnopravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 evra odvetniških in sodnih stroškov.

2. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.

3. Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno zaključena.