Odpoved pogodbe o zaposlitvi: Kako si pomagajo nekateri Slovenci?

V IZOGIB VISOKIM STROŠKOM S PRAVNO ZAŠČITO

A na koga se obrniti na področju zavarovanja pravne zaščite, se vprašate? Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame rizik visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas! Vsi se bomo vsaj enkrat v življenju srečali z zdravnikom in odvetnikom. A če na zdravstvena zavarovanja gledamo kot na povsem samoumevna, zdravje pa je le eno samo, kajne, se odnos in situacija na pravnem področju nekoliko spremenita. Finančni izdatki zdravstvenih in pravnih storitev so lahko izredno visoki, le da imamo na področju zdravja varovalo v obliki obveznega zdravstvenega zavarovanja. Čas je, da poskrbite tudi za svojo pravno varnost. Pravne zaščite praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Če že ne prej, takrat spoznamo, da si odvetniških in drugih sodnih stroškov ne moremo privoščiti vsi. Dobro je, če na potencialne situacije pomislimo že vnaprej. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost.

Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu.

Vaše prednosti z zavarovanjem pravne zaščite ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov. Zavarovalce z njihovo pomočjo podpirajo uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70.000 zadovoljnih strank. Preko zavarovanja pravne zaščite je ARAG pomagal že več kot 27.000 Slovencem. In kakšne so prednosti z zavarovanjem pravne zaščite? Z zavarovanjem pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG boste pridobili možnost nasveta odvetnika 1-krat mesečno. Plačali boste minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom. Imeli boste krite tudi stroške nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite. Zavarovanje lahko uporabite tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov oziroma povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: -stroške, - stroške od sodišča imenovanih izvedencev, - stroške prič in tolmačev, - dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...), - sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino, - polog varščine do 100.000 EUR, - potne stroške za sojenje v tujini, - stroške izvensodnih poravnav, mediacij, - s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih. Že od 8,99 EUR/mesec/osebo

Z zavarovanjem pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG obenem pridobite dostop do spletnega nabora dokumentov. V primeru spora vam priporočijo odvetnika, lahko pa v dogovoru z njimi izberete tudi svojega.

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo.

Tematika, o kateri se govori (pre)malo Zavarovanje pravne zaščite praviloma sodi med tematike, o katerih se premalo govori, in med vsebine, ki so mnogim neznane. A situacij, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, in ta so razširjena na vsa področja našega življenja in vsakdana - službo, družino, promet in nepremičnine. Osvetlimo eno izmed navedenih področij. Ste kdaj pomislili na situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali pa nekdo izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? Primeri ARAG strank, ki jih je "pokril" ARAG-ov paket "Služba": 1. V delovnopravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu, vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 evra odvetniških in sodnih stroškov. 2. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov. 3. Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno zaključena.

Pomislite na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu.

Osebno, kot je osebno vaše življenje Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo, ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

