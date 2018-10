Odpoved policistu razveljavljena, ker mu vabilo ni bilo prav vročeno

Sakač je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi dobil zaradi vpletenosti v dogovarjanje o prometni kontroli nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sredi policijske stavke novembra 2015. Zaradi te zadeve je bilo odpuščenih skupno pet policistov, tudi nekdanji predsednik Sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič.

Leta 2016 je Sakač vložil tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve z zahtevo za vrnitev na delovno mesto in izplačilo plač za vmesno obdobje, a je delovno sodišče presodilo, da je bila odpoved zakonita.

Višje delovno sodišče je prvostopenjsko sodbo razveljavilo in dalo prav Sakaču v delu, kjer je trdil, da mu delodajalec v postopku izredne odpovedi ni pravilno vročil vabila na zagovor in mu je s tem kršil pravico do zagovora oziroma obrambe. V ponovljenem postopku je Delovno sodišče v Kopru presodilo, da je bila odpoved pravočasna in zakonita ter tožbo Sakača zavrnilo.

Tokrat pa je višje delovno sodišče razsodilo, da so policista marca pred dvema letoma s policije odslovili nezakonito, poročajo mediji. Poskusi vročitve pisne obrazložitve izredne odpovedi in vabila na zagovor namreč po ugotovitvah sodišča niso bili opravljeni v skladu z zakonom o upravnem postopku. Delodajalec se po opozorilih višjega delovnega sodišča ne more sklicevati na izmikanje vročitvi in se s tem razbremeniti obveznosti omogočiti delavcu zagovor.

Vročitev prek odvetnika po poročanju Dela ni bila pravilna, ker Sakačevo pooblastilo odvetniku ni zajelo zastopanja glede odpovedi. Poleg tega za vročanje na Sakačevem naslovu stalnega prebivališča po ugotovitvah sodišča ni mogoče uporabiti fikcije vročanja, saj ni bilo dokazano, da bi bili obvestilo o pošiljki in pošiljka vloženi v njegov nabiralnik.

Višje sodišče tudi meni, da so bili nezakoniti tudi trije poskusi vročitve na naslovu Sakačevega dejanskega bivališča. Sodišče je zato razveljavilo sklep o izredni odpovedi, prvostopenjsko sodišče pa bo moralo zdaj odločiti o reintegraciji oziroma drugih denarnih zahtevkih tožnika.

Sakačev pooblaščenec, odvetnik Franci Matoz, je z odločitvijo višjega sodišča zelo zadovoljen, saj je bilo po njegovih besedah ves čas "več kot očitno, da je bil postopek nezakonit in da Sakaču ni bil omogočen zagovor".

Državno odvetništvo pa bo notranjemu ministrstvu predlagalo vložitev izrednega pravnega sredstva, saj meni, da Sakaču ni bila kršena pravica do obrambe.