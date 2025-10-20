Odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica jo je skušala prepovedati

"Ne vem, zakaj se je to zgodilo. Lahko da upravo za zaščito in reševanje moti, da je ena gasilska regija brez njih sposobna zbrati 500 gasilcev na vaji, kdo ve. Nas pa najbolj boli dejstvo, da letala za gašenje lahko sodelujejo na praznovanjih, na vajah z gasilci, kar si tudi piloti sami želijo, pa ne," je za Primorske novice dejal predsednik sveta obalno-kraške gasilske regije Marko Simšič.
Vajo so po njegovih besedah začeli načrtovati februarja, spomladi so načrte predstavili upravi za zaščito in reševanje. Tam so trčili na administrativni zaplet. Obalno-kraška gasilska regija namreč obsega 11 primorskih občin, medtem ko po razdelitvi uprave za zaščito in reševanje štiri istrske občine sodijo pod koprsko, preostalih sedem občin iz omenjene gasilske regije pa pod postojnsko izpostavo uprave.
Odločili so se, da bodo vajo organizirali sami
Po pojasnilih predstavnikov uprave za zaščito in reševanje gasilci ne bi smeli sami organizirati vaj z gasilskimi enotami iz dveh uprav. "Potem smo skupaj prišli do rešitve, da bo naša vaja državna. Spomladi sta prišla direktor uprave s sodelavko, skupaj smo šli čez vso dokumentacijo, je nekaj popravili in uredili, da je ustrezala nivoju državne vaje. In določili, da bo vaja 18. oktobra," je pojasnil Simšič.
Priprave so potekale nemoteno, septembra pa so dobili klic z uprave za zaščito in reševanje, da je vaja odpovedana, zato so se odločili, da jo bodo organizirali sami. Nasprotovanja temu naj ne bi bilo; državna enota za gašenje iz zraka je potrdila udeležbo letal za gašenje, vojska pa udeležbo helikopterjev in ostalih služb, so navedli.
Inšpektorica grozila s policijo
V sredo pa je udeležbo preklicala državna enota za gašenje iz zraka, dan kasneje je sledila odpoved vojske. "Vse to bi razumeli, pač obstajajo neke ovire, za katere mi ne vemo. Najbolj pa nas je razjezilo dejstvo, da nas je v petek obiskala inšpektorica. Če bi bilo pravno-formalno ali organizacijsko kaj narobe z vajo, bi nas morali ustaviti že septembra. Tako pa smo v torek še zadnjič debatirali o vseh podrobnostih, od letal in helikopterjev do pasulja, v sredo pa šok," je dejal Simšič.
Inšpektorica naj bi po navedbah Primorskih novic vztrajala, da vajo odpovedo in grozila s policijo, gasilci pa so vztrajali in v soboto so vajo z več kot 450 udeleženci tudi izpeljali. Prvič so preizkusili delovanje nove manjše taktične gasilske enote, ki jo sestavlja vod z 19 gasilci in šestimi vozili. Ob katastrofalnem požaru na Krasu se je namreč izkazalo, da so takšne enote hitrejše in lažje obvladljive.
Z uprave za zaščito in reševanje se na novinarska vprašanja STA v zvezi s tem še niso odzvali.
