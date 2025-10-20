Svetli način
Slovenija

Odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica jo je skušala prepovedati

Koper, 20. 10. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
24

Gasilci obalno-kraške gasilske regije so konec tedna na Vremščici izvedli obsežno gasilsko vajo. Pri tem pa je prišlo do zapletov, saj sta uprava za zaščito in reševanje ter vojska le nekaj dni pred vajo odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica pa jo je skušala prepovedati. Vajo so vseeno izvedli, a pod inšpektorskim nadzorom.

Po pojasnilih predstavnikov uprave za zaščito in reševanje gasilci ne bi smeli sami organizirati vaj z gasilskimi enotami iz dveh uprav (arhivska slika).
"Ne vem, zakaj se je to zgodilo. Lahko da upravo za zaščito in reševanje moti, da je ena gasilska regija brez njih sposobna zbrati 500 gasilcev na vaji, kdo ve. Nas pa najbolj boli dejstvo, da letala za gašenje lahko sodelujejo na praznovanjih, na vajah z gasilci, kar si tudi piloti sami želijo, pa ne," je za Primorske novice dejal predsednik sveta obalno-kraške gasilske regije Marko Simšič.

Vajo so po njegovih besedah začeli načrtovati februarja, spomladi so načrte predstavili upravi za zaščito in reševanje. Tam so trčili na administrativni zaplet. Obalno-kraška gasilska regija namreč obsega 11 primorskih občin, medtem ko po razdelitvi uprave za zaščito in reševanje štiri istrske občine sodijo pod koprsko, preostalih sedem občin iz omenjene gasilske regije pa pod postojnsko izpostavo uprave.

Odločili so se, da bodo vajo organizirali sami

Po pojasnilih predstavnikov uprave za zaščito in reševanje gasilci ne bi smeli sami organizirati vaj z gasilskimi enotami iz dveh uprav. "Potem smo skupaj prišli do rešitve, da bo naša vaja državna. Spomladi sta prišla direktor uprave s sodelavko, skupaj smo šli čez vso dokumentacijo, je nekaj popravili in uredili, da je ustrezala nivoju državne vaje. In določili, da bo vaja 18. oktobra," je pojasnil Simšič.

Priprave so potekale nemoteno, septembra pa so dobili klic z uprave za zaščito in reševanje, da je vaja odpovedana, zato so se odločili, da jo bodo organizirali sami. Nasprotovanja temu naj ne bi bilo; državna enota za gašenje iz zraka je potrdila udeležbo letal za gašenje, vojska pa udeležbo helikopterjev in ostalih služb, so navedli.

Inšpektorica grozila s policijo

V sredo pa je udeležbo preklicala državna enota za gašenje iz zraka, dan kasneje je sledila odpoved vojske. "Vse to bi razumeli, pač obstajajo neke ovire, za katere mi ne vemo. Najbolj pa nas je razjezilo dejstvo, da nas je v petek obiskala inšpektorica. Če bi bilo pravno-formalno ali organizacijsko kaj narobe z vajo, bi nas morali ustaviti že septembra. Tako pa smo v torek še zadnjič debatirali o vseh podrobnostih, od letal in helikopterjev do pasulja, v sredo pa šok," je dejal Simšič.

Inšpektorica naj bi po navedbah Primorskih novic vztrajala, da vajo odpovedo in grozila s policijo, gasilci pa so vztrajali in v soboto so vajo z več kot 450 udeleženci tudi izpeljali. Prvič so preizkusili delovanje nove manjše taktične gasilske enote, ki jo sestavlja vod z 19 gasilci in šestimi vozili. Ob katastrofalnem požaru na Krasu se je namreč izkazalo, da so takšne enote hitrejše in lažje obvladljive.

Z uprave za zaščito in reševanje se na novinarska vprašanja STA v zvezi s tem še niso odzvali.

gasilska vaja inšpektorica gasilci
Naslednji članek

Fiskalni svet: primanjkljaj se bo do 2028 povečal za 2,5 odstotka

KOMENTARJI (24)

Tho mp son
20. 10. 2025 14.26
+3
Vsakič znova se izkazuje , da imajo raznorazne državne ustanove v vrhu 90 % ljudi preveč . Dobivajo pa mastne plače za prerivanje , kdo je nad in kdo pod kom .
ODGOVORI
3 0
oježeš
20. 10. 2025 14.14
+4
Ma so smešni pri nas odgovorni. Ko pa gori Kras, pa ni bil noben problem pošiljati na teren kjer je gorelo, enote iz vseh regij in društev. Nikakor ni razumljiva zadeva tako s strani Uprave za zaščito in reševanje, kot s strani inšpektorata. Veseli so lahko, da gasilci izvedejo vajo v kateri se pokažejo določene pomanjkljivosti in jih je čas odpraviti do resnih posegov z gašenjem in tehničnimi posegi. Raje naj uredijo, da bodo saj delno ugodili zaposlenim v ReCO-jih in bo spet SPIN aplikacija delovala kot je že v preteklosti. Res odgovorni nimajo posluha tam, kjer bi ga morali imeti največ, saj gasilci vedno in nepristransko pomagajo povsod, kjer je potrebna njihova pomoč. A zdaj bodo še tam delali kraval in ločevali gasilce. Komu le v korist?
ODGOVORI
4 0
Noleani
20. 10. 2025 13.52
+5
Kaj je narobe z golobovo upravo za zaščito in reševanje jim gre mogoče v nos, da so gasilci sami zmožni organizirati tak dogodek, da jim namesto pomoči,mečejo polena pod noge...
ODGOVORI
6 1
ajdanakolesu
20. 10. 2025 13.48
+1
Že zopet se zapleta, ker imamo premalo usposobljen vodstveni kader. Lahko bi rekli, da že vsak šef igra šerifa po svojih pravilih. Pošljite okrožnico in se naučijo spoštovat hirearhijo.
ODGOVORI
5 4
LILIputput80
20. 10. 2025 14.40
V enem letu bi oni že drugič odpovedali vajo zaradi birokracije ali kaj vem česa še... Koliko časa točno pa bi morali gasilci čakati tole hierarhijo, da se zgane in naredi vajo? Ali raje počakamo na naslednje poletje pa gremo kar v živo, ko bo spet gorel Kras. Na koga boš pa takrat kazal s prstom? Ljudi, ki jim gori za hišo prow boli ku... hirarhija. Oni pričakujejo usposobljene gasilce, ki hitro in strokovno rešijo zadevo. Do tega pridemo pa samo s takimi vajami. Iste fore so bile pri poplavah... cele dneve smo delali sezname, kdaj bo kdo kam šel, pošiljali podatke o pripravljenosti potem pa ob 9h zvečer - ni potrebe po vaši pomoči. Ljudje so si pa dopuste rihtali potem te pa tik pred zdajci skenslajo. To se je ponovilo parkrat potem pa noben več ni hotel sodelovati, zaradi jeba_nja v glavo.
ODGOVORI
0 0
4krogci
20. 10. 2025 13.44
+9
V tej upravi je 3/4 clanov ki simpatizirajo z sdsjem…tudi slizbe so dobil v tistem casu….tko da sploh ni cudno da prihaja do tega!!! Prvo jokcanje cez airtraktorje, zdej poslat inspektorco,… ah ja vse za dobro malega cloveka po SDSovo!!
ODGOVORI
14 5
oježeš
20. 10. 2025 14.21
+2
Na žalost zgleda da je res tako. Če so upravi poslali načrte vaje že spomladi in na upravi niso do jeseni sposobni zadev uskladiti, pote se gre res le za nagajanje določenih ljudi in struktur. Kar s e da podirati, da se le prikaže, da je ta vlada nesposobna. Niso brez veze nastavljali svoj kader na vodilna mesta v določenih službah in upravah. Gledano s človeške strani je pa to porazno, da uporabijo vse sile namesto za vaje in izobraževanje, v razdiranje in medsebojno pričkanje. Sramota tudi, da toliko ljudi še vedno podpira delovanje desnih in s tem kaže, da Slovenci nismo vredni nič, če ne vpijemo, da je desnica edina, za katero je treba delati.
ODGOVORI
2 0
Nenil
20. 10. 2025 14.26
-1
ne 4 krogci tebi se vrti okoli glave 1000 krogcev ali zvezdic
ODGOVORI
0 1
wsharky
20. 10. 2025 13.43
-1
Letala niso poletela, ker kot je Marjan Šarec rekel, so žičke zacvikane
ODGOVORI
5 6
a res1
20. 10. 2025 13.41
+3
Če je pa to res, potem pa.....samo se bojim, da je res... Vse pre kamere, da se stvar razčisti pa ne pozabit PV.
ODGOVORI
3 0
malibojan2
20. 10. 2025 13.34
+4
Še gasilerijo naj uničijo🤮😡
ODGOVORI
6 2
Verus
20. 10. 2025 13.32
+3
Sloooveeeeeniiiijaaaaaa od kod lepooooteeee tvoooojeeeee ...
ODGOVORI
5 2
OrodniK
20. 10. 2025 13.29
+1
Ko postanejo državne inštitucije cokla razvoja in blaginije, je čas za menjavo vlade. Državne inštitucije so ugrabljene in služijo namenu ozkemu krogu levih posvečencev, ki nas z antijanšizmom na ustnicah vodijo v totalitarizem.
ODGOVORI
10 9
Banion
20. 10. 2025 13.32
+7
žal z menjavo vlade ne bomo zamenjali državne uprave, kvečemu bodo novi navlekli še nove po sistemu ni važno če je važno da je naš. Saj za to imamo kar imamo
ODGOVORI
8 1
hojladri123
20. 10. 2025 13.41
+8
Žal se po takšnih upravah skrivajo dinozavri ki so preživeli vse možne vlade od leve do desne, tako da žal nimajo povezave s trenutno vlado oz. trenutna vlada je kriva samo toliko ker ni naredila čistke zares v vseh upravah. Da po so dinozavri še vedno med nami pa je najbolj kriva narava ki ne poskrbi za naravno izumrtje le teh...
ODGOVORI
8 0
96bimBo
20. 10. 2025 13.23
+16
Gasilci bi morali inšpektorico pogasiti z vodo.
ODGOVORI
18 2
tornadotex
20. 10. 2025 13.13
-22
Ne morejo se gasilci kar sami odločati za take akcije,vaje...še zmeraj je inšpektor nad njimi...Lahko jo prepove v zadnjem hipu,ali pa tudi ne...Hiearhijo se upošteva povsod, le pri nas bi kar po svoje nekaj kvačkali...
ODGOVORI
2 24
dracon
20. 10. 2025 13.37
+11
Se strinjam, z eno manjšo težavo. Vaja je bila napovedana MESECE prej. Kje je bila inpšpektorica ves ta čas ? Če je vedela, da nekaj ni ok, zakaj čakati dobesedno ZADNJI dan, da zadevo poizkušaš ustaviti. Osebno je to zame šikaniranje in bi kot prvo morala imšpektorica pojasniti, zakaj in kaj se je zgodilo. Vidiš, tudi to se pri nas kar nekaj kvačka, če že govoriš o tem.
ODGOVORI
12 1
20. 10. 2025 13.38
+3
ki te ti živi? poleg čipsa pa kokakole za računalnikom???
ODGOVORI
4 1
LILIputput80
20. 10. 2025 14.26
-1
verjetno je bila šele takrat pozvana oz je bila takrat podana prijava...
ODGOVORI
0 1
oježeš
20. 10. 2025 14.27
Taka je bila komanda z desne strani. Vsi pa podelani ker se še vedno bojijo zamere, če bi slučajno spet prišli desni na vlado. Potem je boljše jih poslušati, ubogati in ne zameriti. K sreči so gasilci bolj človeški, še nikoli niso vprašali kdo spada v kateri politični pol in, če ni v njihovem zamišljenem, da bi potem odklonili pomoč. Ampak gredo povsod kjer je potrebna njihova pomoč. In tako bi morali delovati tudi vsi organi, vsi zaposleni po upravah, biti nepolitičen in delati v dobro državljanov.
ODGOVORI
0 0
tornadotex
20. 10. 2025 14.31
Kot sem napisal, lahko jo prepove zadnjo sekundo !! A misliš da je gasilec nad inšpektorjem,a misliš da je Robi nad Sodno vejo? vprašaj se ,ali si ti nad zakoni !!! Kvačkaš !
ODGOVORI
0 0
LILIputput80
20. 10. 2025 14.32
Tisti, ki so jo pozvali so jo šele takrat. Zagotovo! Kot zadnje poleno pod noge. Kot lahko preberete se je zadeva stopnjevala (najprej aviacija, potem SV, potem še inšpekcija, ker nič drugega ni zaleglo. URSZR ni bila sposobna organizirati vaje 2x v enem letu in obakrat bi tik pred zdajci odpoedala... Vedno izgovarjanje na birokracijo in kompliciranje. Če bi gasilska organizacija tako delovala bi še danes gasili požar izpred 2 let. Tudi sanacija po poplavah je bila katastrofalno organizirana ravno zaradi te iste uprave. Žalostno, da tam zaposleni in plačani 2x v enem letu niso sposobni narediti kar lahko gasilci vsi v svojem prostem času. Aja, saj smo vedno v prostem času in vedno brezplačno.
ODGOVORI
0 0
