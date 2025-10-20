Odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica jo je skušala prepovedati

Gasilci obalno-kraške gasilske regije so konec tedna na Vremščici izvedli obsežno gasilsko vajo. Pri tem pa je prišlo do zapletov, saj sta uprava za zaščito in reševanje ter vojska le nekaj dni pred vajo odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica pa jo je skušala prepovedati. Vajo so vseeno izvedli, a pod inšpektorskim nadzorom.

Po pojasnilih predstavnikov uprave za zaščito in reševanje gasilci ne bi smeli sami organizirati vaj z gasilskimi enotami iz dveh uprav (arhivska slika). FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Ne vem, zakaj se je to zgodilo. Lahko da upravo za zaščito in reševanje moti, da je ena gasilska regija brez njih sposobna zbrati 500 gasilcev na vaji, kdo ve. Nas pa najbolj boli dejstvo, da letala za gašenje lahko sodelujejo na praznovanjih, na vajah z gasilci, kar si tudi piloti sami želijo, pa ne," je za Primorske novice dejal predsednik sveta obalno-kraške gasilske regije Marko Simšič. Vajo so po njegovih besedah začeli načrtovati februarja, spomladi so načrte predstavili upravi za zaščito in reševanje. Tam so trčili na administrativni zaplet. Obalno-kraška gasilska regija namreč obsega 11 primorskih občin, medtem ko po razdelitvi uprave za zaščito in reševanje štiri istrske občine sodijo pod koprsko, preostalih sedem občin iz omenjene gasilske regije pa pod postojnsko izpostavo uprave.

Odločili so se, da bodo vajo organizirali sami

Po pojasnilih predstavnikov uprave za zaščito in reševanje gasilci ne bi smeli sami organizirati vaj z gasilskimi enotami iz dveh uprav. "Potem smo skupaj prišli do rešitve, da bo naša vaja državna. Spomladi sta prišla direktor uprave s sodelavko, skupaj smo šli čez vso dokumentacijo, je nekaj popravili in uredili, da je ustrezala nivoju državne vaje. In določili, da bo vaja 18. oktobra," je pojasnil Simšič. Priprave so potekale nemoteno, septembra pa so dobili klic z uprave za zaščito in reševanje, da je vaja odpovedana, zato so se odločili, da jo bodo organizirali sami. Nasprotovanja temu naj ne bi bilo; državna enota za gašenje iz zraka je potrdila udeležbo letal za gašenje, vojska pa udeležbo helikopterjev in ostalih služb, so navedli.

Inšpektorica grozila s policijo