Odpovedan shod upokojencev, vodilni so se zastrupili z vodo iz Maxija

Napovedani 18. protestni shod upokojencev za sredo 23. aprila. 2025 je odpovedan. Vzrok je huda infekcija štirih članov obeh organizacij, ki so se zastrupili pred novinarsko konferenco v sredo v kavarni Maxi v Ljubljani! Dva člana, vključno s predsednikom, sta morala poiskati zdravniško pomoč, eden tudi bolnišnično, so sporočili iz društva Glas upokojencev.

Po menju predstavnika NIJZ in kroga v Odboru za zdravstvo Glas upokojencev in glede na še vedno zelo slabo zdravstveno stanje predsednika in ostalih, morajo 18. shod odpovedati tudi zaradi morebitnega širjenja infekcije, so še sporočili.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so že pred tednom dni zaznali prebavne težave pri osebju. V torek so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Izkazalo se je, da je voda v vodovodnem sistemu objekta fekalno onesnažena. Zaradi slabosti je bilo v zadnjih dneh po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zbolelo več kot 30 ljudi, do petka opoldne pa jih je poklicalo okoli 70 ljudi.

Rezultati analiz vode v prostorih Maximarketa, ki jih je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) opravil v petek, so potrdili, da je fekalno onesnaženje vode omejeno na interno vodovodno napeljavo objekta. V vzorcih, ki jih je Zdravstveni inšpektorat vzel v sosednjih stavbah, fekalnega onesnaženja niso zaznali.

Kot je danes za STA pojasnila predstavnica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Klara Kopše Zorko, preliminarni rezultati vzorcev, ki so jih v petek odvzeli v prostorih DZ, niso pokazali fekalnega onesnaženja.

Onesnaženja prav tako niso potrdili preliminarni rezultati vzorcev, ki jih je v petek v stavbah sosednjega Cankarjevega doma, poslovalnice NLB, Angelinega vrtca in Picerije Parma odvzela ljubljanska območna enota Zdravstvenega inšpektorata RS.

Po navedbah Kopše Zorko se v objektu Maximarketa trenutno intenzivno raziskujejo in odpravljajo vzroke za fekalno onesnaženje interne vodovodne napeljave.

Danes po 15. uri začeli izvajati napovedano dezinfekcijo vodovodne napeljave celotnega sistema. tem bodo opravili nove mikrobiološke analize, rezultati teh pa bodo znani v začetku prihodnjega tedna, je še pojasnila Kopše Zorko.