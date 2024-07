Odpovedani čarterji: so krive nenavadne poslovne odločitve vodstva?

Naša največja in najstarejša turistična agencija naj bi bila v težavah že vsaj mesec in pol, tako je pred tedni letalo proti Samosu z brniškega letališča poletelo z zamudo, pilot pa naj bi potnike obvestil, da ne bo poletelo, dokler organizator potovanja ne bo poravnal svojih obveznosti.

Poletne čarterske polete naj bi agencija sicer izvajala z najmanj tremi različnimi letalskimi prevozniki: Klasjet s sedežem v Litvi, ter White airways in Stellavia s sedežem na Portugalskem. Gre za najmanj nenavadno poslovno odločitev – tako pa naši dobro obveščeni viri –, prepričani, da je odgovornost tudi na strani Kompasa, ki naj bi pogodbe s prevozniki sklepal precej ad-hoc in ne denimo osemnajst mesecev vnaprej, kakršna je sicer praksa v industriji.

Tu pa so še domnevne težave z likvidnostjo:

"Ko smo prejšnji mesec šli z njimi na Samos, smo čakali na avionu na Brniku več kot uro, ko je pilot pojasnil, da naročnik ni plačal leta in da dokler ne prejmejo plačila, ne bo poletel. Imeli smo srečo, da so plačali in da je bil plačan tudi hotel na Samosu". A na Kompasu vztrajajo: "Informacija ne drži in s strani posadke ni bila skomunicirana pravilno, za kar se nam je prevoznik naknadno tudi opravičil."

Kako pa se bodo pri Kompasu opravičili vsem potnikom, ki so ostali brez vplačanega oddiha? V takšnih primerih je agencija potrošniku dolžna vrniti vsa prejeta plačila, so jasni na Zvezi potrošnikov. Tea Žnidaršič pojasnjuje: "To pomeni, da mora vrniti denar in ne le izstaviti dobropisa ali bonov. In vsa opravljena plačila mora vrniti najkasneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe".

A tudi to je prepozno, agencija bi morala denar vrniti v največ štiriindvajsetih urah – tako pa v Združenju turističnih agencij. Kot pravi generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević, se zavzemajo za čim višje poslovne standarde: "In zdi se, da če smo potnika spravili v situacijo, da ne more na potovanje ali nekam, kamor si je želel, je treba, da mu takoj omogočimo, da dobi svoj denar nazaj, da gre lahko nekam drugam."

Da bodo to v najkrajšem možnem času storili, so danes zagotovili tudi na Kompasu, a da se je – večina potnikov – sicer raje odločila za alternativen aranžma. In kaj bo s poleti v nadaljevanju sezone? Tega na Kompasu za zdaj še ne vedo.