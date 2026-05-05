Odpovedi letov: kdaj vam pripada vračilo in kdaj odškodnina?

Če je let odpovedan, vam mora letalski prevoznik ponuditi vračilo kupnine ali preusmeritev na drugi let, ne glede na razlog za odpoved, izpostavljajo na ZPS.
To velja tudi v primeru izrednih razmer, saj prevoznik ne sme obdržati plačila za storitev, ki je ni opravil. Izredne razmere tako vplivajo zgolj na pravico do odškodnine, ne pa na osnovne pravice potnika.
Kaj so izredne razmere?
Izredne razmere so okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če bi prevoznik sprejel vse razumne ukrepe, pojasnjujejo na ZPS. Običajno gre za dogodke, na katere letalska družba nima vpliva in jih ne more pravočasno predvideti. To so denimo hude vremenske razmere, varnostna tveganja, nujni zdravstveni primeri na letu ali pa odločitve kontrole zračnega prometa.
Med izredne razmere lahko spadajo tudi nenadne spremembe varnostnih razmer na določenem območju, ki vplivajo na izvajanje letov. To se je denimo zgodilo ob začetku vojne med ZDA in Iranom, ki je vplivala tudi na zračni promet v Zalivu.
Če se prevoznik sklicuje na izredne razmere, mora sicer dokazati, da so te v resnici povzročile odpoved ali zamudo in da se jim ni bilo mogoče izogniti.
Kam uvrščamo stavke?
Stavke zaposlenih pri letalskem prevozniku se praviloma ne štejejo za izredne razmere, saj jih običajno lahko prevoznik vsaj do določene mere predvidi ali nanje vpliva.
Drugače pa velja za stavke zunanjih deležnikov, na primer kontrolorjev letenja ali letališkega osebja, na katere letalski prevoznik nima vpliva in jih težje prepreči.
Kaj storiti, če so vaše pravice kršene?
Če menite, da letalski prevoznik ni pravilno upošteval vaših pravic, na ZPS svetujejo, da se najprej obrnete neposredno nanj in vložite reklamacijo. Če je to neuspešno, imate na voljo več možnosti.
V Sloveniji je za nadzor nad pravicami letalskih potnikov pristojna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, kamor lahko potniki podajo prijavo zoper letalskega prevoznika.
Če gre za spor s prevoznikom iz druge države članice EU, lahko pomaga tudi Evropski potrošniški center Slovenija, ki sodeluje z mrežo centrov po EU.
