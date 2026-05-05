Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Odpovedi letov: kdaj vam pripada vračilo in kdaj odškodnina?

Ljubljana, 05. 05. 2026 10.13 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Letališče Ljubljana

Letalski prevozniki se ob odpovedih letov ali pa večjih zamudah pogosto sklicujejo na izredne razmere. A kdaj je takšno sklicevanje upravičeno? Do vračila kupnine ali nadomestnega leta ste upravičeni ne glede na razlog odpovedi, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Če je let odpovedan, vam mora letalski prevoznik ponuditi vračilo kupnine ali preusmeritev na drugi let, ne glede na razlog za odpoved, izpostavljajo na ZPS.

To velja tudi v primeru izrednih razmer, saj prevoznik ne sme obdržati plačila za storitev, ki je ni opravil. Izredne razmere tako vplivajo zgolj na pravico do odškodnine, ne pa na osnovne pravice potnika.

Kaj so izredne razmere?

Izredne razmere so okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če bi prevoznik sprejel vse razumne ukrepe, pojasnjujejo na ZPS. Običajno gre za dogodke, na katere letalska družba nima vpliva in jih ne more pravočasno predvideti. To so denimo hude vremenske razmere, varnostna tveganja, nujni zdravstveni primeri na letu ali pa odločitve kontrole zračnega prometa.

Med izredne razmere lahko spadajo tudi nenadne spremembe varnostnih razmer na določenem območju, ki vplivajo na izvajanje letov. To se je denimo zgodilo ob začetku vojne med ZDA in Iranom, ki je vplivala tudi na zračni promet v Zalivu.

Če se prevoznik sklicuje na izredne razmere, mora sicer dokazati, da so te v resnici povzročile odpoved ali zamudo in da se jim ni bilo mogoče izogniti.

Zaradi izbruha vojne na Bližnjem vzhodu je letalski prevoznik Flydubai začasno prekinil povezavo z Ljubljano.
Zaradi izbruha vojne na Bližnjem vzhodu je letalski prevoznik Flydubai začasno prekinil povezavo z Ljubljano.
FOTO: Bobo

Kam uvrščamo stavke?

Stavke zaposlenih pri letalskem prevozniku se praviloma ne štejejo za izredne razmere, saj jih običajno lahko prevoznik vsaj do določene mere predvidi ali nanje vpliva.

Drugače pa velja za stavke zunanjih deležnikov, na primer kontrolorjev letenja ali letališkega osebja, na katere letalski prevoznik nima vpliva in jih težje prepreči.

Kaj storiti, če so vaše pravice kršene?

Če menite, da letalski prevoznik ni pravilno upošteval vaših pravic, na ZPS svetujejo, da se najprej obrnete neposredno nanj in vložite reklamacijo. Če je to neuspešno, imate na voljo več možnosti.

V Sloveniji je za nadzor nad pravicami letalskih potnikov pristojna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, kamor lahko potniki podajo prijavo zoper letalskega prevoznika.

Če gre za spor s prevoznikom iz druge države članice EU, lahko pomaga tudi Evropski potrošniški center Slovenija, ki sodeluje z mrežo centrov po EU.

letalo zps izredne razmere

67-letniku, ki je na avtobusu otipaval 12-letnico, tri leta zapora

Prometni koledar v rdečem: trije prazniki zapored

24ur.com Odpoved potovanja: kdo nosi stroške, kdaj odpovedati?
24ur.com Predolgi plačilni roki naročnikov in blokirani računi: kako D-Dota podjetnikom vrača finančni nadzor
24ur.com Nespametni pohodniki bi morali povrniti del stroškov reševanja
24ur.com Ribiči upajo, da jih država ne bo pustila na cedilu
24ur.com Rok za opredelitev se izteka: boste izbrali delnice ali denar?
24ur.com Plačilne liste: je vaša plača pravilno obračunana?
Cekin.si Kdaj je država upravičena do premoženja umrlega?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
05. 05. 2026 11.11
Odškodnina vam pripada ko letalo na trdo pristane. Dobite je ne vi ampak sorodniki.
Odgovori
0 0
jedupančpil
05. 05. 2026 11.06
tudi izredne razmere so bile predvidljive !
Odgovori
0 0
rob3rt
05. 05. 2026 10.50
Če ima kdo tovrstne težave, samo Flightright pika com. Pred rešitvijo zahtevka ne plačaš nič, vzamejo si tistih svojih 30 % ampak v 2 - 3 mesecih imaš nakazilo na računu...
Odgovori
0 0
rob3rt
05. 05. 2026 10.53
tudi za zadeve, ki jih poskušajo letalske družbe prikazati kot "višjo silo"...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
Videz nemške manekenke razdelil modno javnost
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Novi predpisi: Zaprtje teras med hudo vročino
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692