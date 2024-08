Odpovedi radiologov: razlog v obremenitvah in ne v denarju

Kovačić je poudaril, da ne držijo informacije, da iz Splošne bolnišnice (SB) Celje odhajajo zadnji trije radiologi. Odpoved so dali trije od skupaj osmih redno zaposlenih specialistov radiologije. Od osmih radiologov je sicer trenutno ena radiologinja na starševskem dopustu, nekateri pa so zaposleni delno. Preračunano ima tako celjska bolnišnica trenutno za 5,2 radiologa, je pojasnil direktor. Sicer pa po pogodbah sodelujejo še z 22 zunanjimi radiologi.

Vodstvo SB Celje je bilo o odhodu treh radiologov obveščeno konec julija, odpovedi pa v veljavo stopijo 1. oktobra. Dva od treh sicer nista bila zaposlena za polni delovni čas. Vsi trije so tako skupaj opravili za 2,3 radiologa rednih delovnih ur. Z njihovim odhodom bo SB Celje imela redno zaposlenih za 2,9 radiologa. "To seveda ni noben poskus blažitve problematike, ker problem je velik," je poudaril Kovačić.

Pojavljale so se tudi informacije, da brez treh radiologov, ki so dali odpovedi, v SB Celje ne bo več radiologov, ki bi se vključevali tudi v nujno zdravstveno varstvo – torej v dežurstva v nočnem času ter ob koncih tedna in za praznike. Tudi to po besedah direktorja ne drži.

Bi bilo pa brez omenjenih treh radiologov vzdrževanje neprekinjenega zdravstvenega varstva izjemno oteženo, je opozoril. A kako velik bo problem, še ni povsem jasno. V SB Celje so s tremi radiologi namreč še vedno v pogovorih. "Oni so vseskozi izražali tudi zagotovilo, da bodo ostali v sodelovanju z bolnišnico Celje, vprašanje je ostala samo oblika sodelovanja, in da bodo tudi vzdrževali obseg dežurne službe, kot so ga doslej," je poudaril. Pogodbeno sodelovanje bi bilo sicer za bolnišnico dražje od rednih zaposlitev, in sicer zaradi drugačne obdavčitve dela po pogodbah civilnega prava.

O razlogih za odpovedi je direktor povedal, da bili trije radiologi ključni pri zagotavljanju nujnega zdravstvenega varstva, potem ko je pred letom in pol odpoved dalo sedem radiologov. "V tem letu in pol so bili izrazito, izrazito preobremenjeni," je pojasnil.

Vsak od njih je namreč opravili približno sedem do osem dežurstev mesečno, kar je po besedah Kovačića dvakratnik povprečne mesečne obremenitve posameznega zdravnika specialista v bolnišnici. Po dežurstvih so radiologi še ostajali v službi in odčitavali izvide. Zato razlog v odpovedih ni bil "lov za denarjem", pač pa ureditev delovnih razmer, je poudaril.

V SB Celje bodo pomanjkanje specialistov radiologije skušali rešiti z zunanjimi sodelavci, še bolj pa si želijo sistemskih sprememb. Na vprašanje, kako sistemsko rešiti problematiko, je Kovačić odgovoril, da predlaga tri ukrepe. Kot prvo predlaga ukinitev plačevanja zasebnikov po realizaciji in njihovo ponovno plačevanje po koncesijah, torej v omejenem obsegu. Glede na to, da bolnišnice zagotavljajo nujno zdravstveno varstvo, hkrati pa obravnavajo bolnike z najtežjimi zdravstvenimi stanji, je treba spremeniti način plačevanja in več denarja nameniti javnim zavodom, meni. Kot tretji ukrep pa predlaga možnost, po kateri bi lahko javni zdravstveni zavodi sklepali pogodbe za popoldansko delo z lastnimi zaposlenimi. Te pogodbe pa bi morale biti manj obdavčene, kot so trenutno, je poudaril.

"Mislim, da je pripravljenost za spremembe zdaj velika," je odgovoril na vprašanje, kako so se na ministrstvu za zdravje odzvali na predlagane tri ukrepe. Ministrstvo je po njegovih besedah za 27. avgust napovedalo sestanek z vsemi bolnišnicami, kjer bodo govorili o omenjenih predlogih.