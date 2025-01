Odpovedovanje alkoholu še vedno privzdiguje obrvi – zlasti med generacijo Z

Kot je pokazala nedavna antropološka raziskava, ki sta jo pripravila družba Heineken za svojo blagovno znamko Heineken 0.0 in profesor eksperimentalne psihologije Charles Spence z Univerze v Oxfordu, naročanje pijač z manj ali brez alkohola kljub vedno večjemu sprejemanju še vedno vzbuja začudenje. Podatki raziskave razkrivajo, da se z družbenimi pritiski, povezanimi z uživanjem alkohola, v največji meri srečujejo pripadniki Generacije Z (od 18 do 26 let). Ali torej še vedno potrebujemo abstinenčne mesece, kot sta suhi januar in trezni oktober, da izberemo brezalkoholne možnosti?

"Študija je odkrila nekaj zanimivih vpogledov v razvijajoči se družbeni odnos do uživanja alkohola. Za mnoge alkohol ni več prva izbira za uživanje v družbenih situacijah – opažamo premik k bolj premišljenemu uživanju. Kljub temu pa v mnogih kulturah pitje alkohola še vedno velja za nekakšno normo, odklanjanje alkohola pa je stigmatizirano. To še posebej občutijo milenijci in pripadniki generacije Z. Alkohol že stoletja igra osrednjo vlogo pri druženjih, posledično pa stereotipi, vezani na pivske navade, ostajajo globoko zakoreninjeni v družbi," je ob objavi študije povedal profesor Spence.

Pod pritiskom kar petina generacije Z, še posebej moški

V raziskavi je sodelovalo 11.842 odraslih s petih razvitih trgov brezalkoholnega piva, in sicer iz Združenega kraljestva, ZDA, Španije in Japonske (v vseh odrasli nad zakonsko določeno starostjo za uživanje alkohola do 75 let) ter Brazilije (odrasli med 18 in 65 let). Čeprav se pivske navade spreminjajo, je raziskava pokazala, da je več kot tretjina vprašanih predstavnikov generacije Z čutila pritisk, da morajo v nekaterih družbenih situacijah piti alkohol. Ob tem jih 21 % doživlja zafrkavanje ali šaljenje na njihov račun, ko izberejo pijačo z manj ali brez alkohola. Posledično so takšne pijače naročali in uživali le skrivaj.

Pod največjim pritiskom glede uživanja alkohola so moški predstavniki generacije Z, ki najpogosteje mislijo, da bi bila izbira brezalkoholne pijače v družbi slabo sprejeta. Kar 38 % jih sicer pravi, da bi bili pripravljeni piti pijače z manj ali brez alkohola, vendar le, če bi to počeli tudi njihovi prijatelji. Če in kadar se moški iz generacije Z odločijo za pitje pijač z manj ali brez alkohola, jih kar 29 % meni, da morajo pojasnjevati svojo izbiro pijače, zaradi česar se počutijo izključene.