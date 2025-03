Odprava dioptrije z laserjem v 18 sekundah

Lan je slabo videl na daleč, dioptrije je imel na obeh očesih približno tri. "Dolga leta sem uporabljal leča in po petih, šestih letih sem opazil, da mi ne vplivajo najboljše na oči. Se pa rad ukvarjam s športom in se lečam nisem mogel izognit, predvsem pa se je problem pojavil v službi, ker veliko gledam v ekran, tam se mi zdi, da so mi leče še dodatno sušile oko," nam je pojasnil razloge, zakaj se je odločil za lasersko odstranitev.

Nato je opravil še zadnje meritve dioptrije, očesnega pritiska, površine roženice. Sledi pregled vida v ambulanti, kjer mu je oftalmolog Boštjan Drev dal tudi napotke o posegu. "V očesu je držalo, ki drži oko odprto in ne pusti, da bi ga zaprl. V laserju je senzor, ki zazna, če bi oko premaknil, se bo laser samo ustavil."

In končno v operacijsko. Oko najprej omrtvijo ter sperejo z antibiotikom, nato pride na vrsto laser. "Laser SMILE PRO, ki ga imamo zdaj dobro leto dni, je nadgradnja laserja SMILE. Prej je laser potreboval 24 sekund, da je ta delček dioptrije oblikoval, zdaj rabi laser devet sekund," pojasnjuje Drev.

Potem ko skozi 2-3 milimetre veliko luknjico izreže dioptrijo, jo kirurg v nekaj sekundah odstrani in poseg je končan. Neboleče in bolj prijetno, kot je pričakoval - vtise po operaciji strne Lan. "Ja, na uro sem že videl, sicer je še megleno, ampak se mi zdi, kot bi se mi že v tem trenutku za dve tretjini znižala dioptrija. V roku 48 ur naj bi bilo vsaj 90 odstotkov, v treh dneh pa normalno."

Poleg kratkovidnosti je z omenjeno metodo po novem mogoče odpraviti tudi daljnovidnost, pa astigmatizem ali cilinder, starostne dioptrije pa še ne. "Stabilnost dioptrije po metodi SMILE je izjemna, neverjetna, praktično ni popravkov v desetih letih in je dolgotrajna rešitev," prednosti posega opiše Drev. In cena? Od 1.700 do 1.900 evrov na oko.