Odprava policijske ure ali (le) zamik na 22. uro?

Prav tako zavrača očitke, da se nedovoljeno vmešava v delo policije. "Bo pa preiskava najbrž pokazala, da si v okviru zakona drugače predstavljamo, kaj pomenita usmerjanje in nadzor nad policijo," meni. "Če želim, da npr. policija dela več na gospodarskem kriminalu takih in takih razsežnosti, je to neka usmeritev, ki je zelo splošna. Ko to prevedeš v bolj politični jezik, pa bo nekdo rekel, da sem se spravil na nekoga, ker da ima ta politični vpliv v gospodarstvu," je dejal. Pripravljene ima tudi dokumente, "ki bodo pokazali, kako se je delalo v preteklosti in kako se dela zdaj," je navedel. Kot primer je omenil, da ob nastopu njegovega ministrovanja ni dobival vseh podatkov OKC kot njegovi predhodniki.

Če bi nekdo trenutno vložil prošnjo za dovoljenje za shod do 10 ljudi, bi ga po besedah ministra "verjetno dobil, saj je dovoljeno zbiranje na javnih krajih do 10 ljudi, ne vem pa, kdo bo vložil vlogo samo za 10 ljudi, glede na to, da je organizator tudi odgovoren, da je vse, kot mora biti".

Pri tem je minister zavrnil razlage, da trenutne omejitve prepovedujejo protestiranje. To po njegovih besedah ne drži, "res pa za organizacijo kakršnega koli dogodka potrebujete dovoljenje po zakonu o javnih zbiranjih. Za večino dosedanjih protestov pa vlog za dovoljenje ni vlagal nihče, zato so bili vsi nedovoljeni," je dejal.

Hojs napoveduje tudi spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji na način, da se bo moralo tožilstvo ob prejetju obvestila s strani policije posebej izjasniti, ali je primer prevzelo v usmerjanje in vodenje ali ne. Spremembe bodo del zakonskega paketa skupaj z zakonom o nadzoru države meje in zakonom o javnem redu in miru, ki ga namerava v DZ poslati nekje v začetku aprila. Pri zakonu o javnem redu in miru bo šlo za poenostavitev izrekanja kazni, ne pa tudi njihovo zvišanje. V naslednjih mesecih se obetajo tudi uskladitve zakonodaje in podzakonskih podpisov z nedavno sprejetimi spremembami zakonov o osebni izkaznici in prijavi prebivališča.

Glede sklepa, po katerem bi vlada pozvala ministrstvo za notranje zadeve, naj preveri, ali je na STA prišlo do sumov kaznivih dejanj, pa je dejal, da ve le to, da je bila razprava v to smer na seji vlade predvidena, a nato ni bila na dnevnem redu.

Na vrhu policije so se v času, ko ministrstvo vodi Hojs, zamenjali štirje generalni direktorji oz. vršilci dolžnosti. Delo aktualnega, Antona Olaja je tako zgodaj še težko ocenjevati, pravi, je pa na ministrstvu, kjer je bil pred tem državni sekretar, po njegovi oceni delo opravljal zelo profesionalno.

Za njegovega predhodnika Andreja Juriča, ki "je bil morda kdaj preveč sindikalističen",Hojs pravi, da se je sam odločil, da ne bo kandidiral za direktorja, je pa z "njim korektno sodeloval".

Glede odstopa Antona Travnerja pa pravi, da bi "morda danes počakal še kakšen dan, preden bi ga sprejel".