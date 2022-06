Odprava sporne uredbe prejšnje vlade o komuniciranju tožilstva in Policije

Vlada je izdala uredbo o spremembah in dopolnitvi uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, Policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Kot sta poudarili ministrici za pravosodje in za notranje zadeve Dominika Švarc Pipan in Tatjana Bobnar, je bila uvedba pisnih usmeritev leta 2021 v nasprotju z naravo tožilskega dela in usmerjanja, ki pogosto zahteva hitro reagiranje, poleg tega pa je bila takšna ureditev neskladna z Zakonom o kazenskem postopku. Potrebna pa je bila tudi sprememba Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki je državnega tožilca potisnila iz predkazenskega postopka in dala "na neki način to pristojnost ministru za notranje zadeve".

"Vlada je na seji sprejela spremembo uredbe o sodelovanju med Policijo in tožilstvom, s katero odpravlja sporno potezo prejšnje vlade, ki je uvedla zahtevo po zgolj pisnem usmerjanju Policije s strani tožilstva v predkazenskem postopku," je v izjavi po seji vlade povedala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Kot je ob tem poudarila, sta z notranjo ministrico Tatjano Bobnar že ob nastopu mandata kot eno ključnih prioritet v mandatu izpostavili prav zavezo, da bosta sanirali vse sporne posege prejšnje vlade v delo tožilstva ter v sodelovanje med tožilstvom in Policijo. Po imenovanju 13 državnih tožilcev so tako zdaj storili drugi korak v svoji zavezi in spremenili tudi Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva, Policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. Ponovno so vzpostavili prejšnje stanje, ki v skladu z Zakonom o kazenskem postopku omogoča hitrejše reagiranje tožilstva ter tudi vse oblike komuniciranja med tožilstvom in Policijo v predkazenskem postopku, je dejala ministrica Švarc Pipanova. S predlogom sprememb bo tako državni tožilec lahko zdaj ponovno ustno usmerjal Policijo v predkazenskem postopku. Prejšnja vlada je namreč lani spremenila uredbo o sodelovanju med Policijo, državnim tožilstvom in ostalimi državnimi organi, ki je zapovedala, da lahko državni tožilec delo Policije usmerja le, če to pisno zapiše. Na pisno prošnjo policista je moral nato državni tožilec v 48 urah podati pisne usmeritve, je povedala notranja ministrica Bobnarjeva. "Ob tem je sledila tudi sprememba Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki je bila po našem mnenju neposrečena in celo škodljiva za hitro ter takojšnje odločanje državnega tožilca v predkazenskem postopku. Državnega tožilca je namreč na žalost potisnila iz predkazenskega postopka in na njegovo mesto na neki način postavila ministra za notranje zadeve," je dejala. "Zahteva po zgolj pisnem usmerjanju je bila hkrati neživljenjska, ni upoštevala potreb in narave dela tožilstva, hkrati pa je bila tudi v neskladju z Zakonom o predkazenskem postopku, ki omogoča vse oblike komunikacije," je bila jasna tudi Švarc Pipanova. PREBERI ŠE Bobnarjeva: Prevzemam mandat po pravnem barbarstvu, najbolj brutalnem v Policiji Bobnarjeva je dodala, da ob tem v državnem zboru istočasno poteka tudi sprememba določbe Zakona o organiziranosti in delu Policije, ki jo je vložila civilna iniciativa Inštitut 8. marec. Kot je dejala, vloženo spremembo podpirajo. "Predlagana sprememba prinaša ponovno omejitev ministra za notranje zadeve pri usmerjanju Policije v predkazenskem postopku. Ponovno se bo namreč uvedlo, da Policijo državni tožilec usmerja takoj, ko je o zadevi obveščen. Kar je tudi edino pravilno," je jasna.