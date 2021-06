Odpravite dioptrijo na obroke - že od 11 eur na mesec!

Operacije oči si lahko privošči čedalje več ljudi, saj niso več tako drage kot nekoč. Številni očesni centri ponujajo različne ugodnosti, od obročnega odplačevanja pa vse do popustov, zato je pred končno odločitvijo nujno dobiti primerjavo med njimi. Ker je vid samo eden in zelo dragocen, pa je poleg cene pomembna tudi, kako so bile obstoječe stranke zadovoljne pri posameznem očesnem centru.

Kaj je laserska operacija oči?

Laserska operacija oči je kirurški postopek, ki s pomočjo hladnega žarka svetlobe nežno preoblikuje vašo roženico (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. S tem oko pravilno fokusira svetlobne žarke na mrežnico. Na voljo so različni sodobni pristopi za izboljšanje vida – od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK in Smile – do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid.

Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja?

Gre za varno operacijo, pri kateri je laserski žarek med posegom računalniško nadzorovan in se lahko kadarkoli izklopi. Med posegom se ne dotakne notranjosti očesa, torej mrežnice in vidnega živca, vendar korigira roženico – povrhnjico in s tem se zmanjšuje možnost tveganja za večje zaplete. Študije kažejo, da je tveganje za okvare zelo majhno oz. zanemarljivo. Najpogostejši zaplet po operaciji je suho oko, ki ga blažimo s kapljicami. Na splošno so rezultati odlični, o čemer pričajo zgodbe mnogih zadovoljnih uporabnikov, ki jim je operacija pomagala do perfektnega vida. Postopek na posameznem očesu traja le 20 sekund in je neboleč, naslednji dan že lahko nadaljujete z vsakdanjimi obveznostmi. Celoten postopek skupaj z pripravo na operacijo traja pol ure.