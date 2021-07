Odpravite dioptrijo za vedno! Prijavite se še danes in prihranite 1000 evrov, povrnejo pa vam še bon za 100 evrov!

Ste se prijeli za glavo, češ, kako naj vse sam preverim? Ne skrbite, ni vam treba, saj vse primerjajo pri Doktor 1A, kjer ponujajo celovito primerjavo med različnimi očesnimi centri . Posredujejo cenik 14 očesnih centrov, pri čemer posredujejo končno ceno operacije z vsemi stroški in priložijo seznam očesnih centrov, kjer so izmerili zadovoljstvo pacientov.

Cene operacij se močno razlikujejo od enega do drugega očesnega centra. Med drugim so odvisne od izkušenosti kirurga, tehnologije, plačljivosti pregleda, lokacije očesnega centra, vaše dioptrije, višine marž in nenazadnje stroška za oglaševanje. Ključna vprašanja so tudi, ali je prvi pregled brezplačen, ali je cena za oko ali za obe očesi, kako stare so naprave, kakšno tehnologijo uporabljajo ...

Operacije oči si lahko privošči čedalje več ljudi, saj niso več tako drage kot nekoč. Številni očesni centri ponujajo različne ugodnosti, od obročnega odplačevanja pa vse do popustov, zato je pred končno odločitvijo nujno dobiti primerjavo med njimi. Ker je vid samo eden in zelo dragocen, pa je poleg cene pomembna tudi, kako so bile obstoječe stranke zadovoljne pri posameznem očesnem centru.

In kako sploh lahko merijo zadovoljstvo pacientov? Po besedah direktorja posredništva Doktor 1A Aleša Povšeta pomagajo pri pridobivanju iskrenejšega odgovoru očesnega centra. "Ocenjujemo zadovoljstvo pacientov pri očesnih centrih, s katerimi sodelujemo. Z vsakim očesnim centrom je dogovorjeno, da je zdravnik dolžan obvestiti Doktor 1A, če na pregledu ugotovi, da se zaradi lastnosti očesa zniža verjetnost uspešnosti operacije. Takrat obvestimo pacienta, da je v primeru odločitve za operacijo pri njemu nižja verjetnost uspešnosti operacije, in mu predlagamo preverbo alternativnih metod. Tako zdravnike oziroma ponudnike motiviramo, da so bolj iskreni do naših strank, če sumijo, da je manj možnosti za uspešen poseg. Namreč, če nam ne sporočijo, bo stranka posledično nezadovoljna in bo ponudnik dobil slabšo oceno, kar mu ni v interesu."

Povše vsekakor svetuje, da se zainteresirani za zdravstvene samoplačniške posege pozanimajo pri več ponudnikih. "Mi pomagamo na način, ker smo pot preverjanja namesto stranke naredili mi. Trg zdravstvenih posegov posledično kar dobro poznamo, saj je naša naloga, da redno preverjamo cene in sprašujemo stranke, ki so že opravile poseg pri različnih ponudnikih, kako so bile zadovoljne s storitvijo posameznega ponudnika. Zato lahko podamo nepristranske podatke, kako so bile na primer stranke zadovoljne pri posameznih ponudnikih. Ker gre za zdravje, verjamemo, da smo vsem našim strankam v pomoč pri pridobivanju podatkov, tako da se na koncu lahko odločijo za najbolj pravi očesni center," je razložil.