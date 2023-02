Odpravite glavobol na SMART način

Glavobol je najbolj razširjena kronična bolezen. Vsak odrasel človek se je vsaj enkrat v življenju srečal s hujšim glavobolom, kažejo raziskave, potrjuje pa nedvomno naša vsakdanja izkušnja.

Četudi praviloma nimamo težav z glavobolom, se le-ta hitro lahko pojavi, če pozornosti ne namenjamo najbolj osnovni dejavnosti našega življenja: kakovostnemu spancu. Drži, slab spanec lahko povzroča glavobol. Pa veste, kaj vse vpliva na slab spanec?

icon-link Vzglavnik Air+ Smart FOTO: Arhiv ponudnika

Lahko smo povsem zdravi in vitalni, pa nas nekega dne preseneti glavobol. Razlog za nastanek bolečin v glavi namreč leži v živčnih končičih, ki jih vzdražijo napete mišice. Kaj je razlog, da so mišice napete? Lahko je to stres – in žal zelo pogosto tudi je – lahko je nerodna poškodba mišice, na primer ob neustreznem gibu, lahko slaba drža za pisalno mizo, lahko pa je tudi kaj bolj senzibilnega, na primer premočna svetloba, jakost zvoka ali pa celo mične vonjave. Slednji razlogi so bolj značilni za migrene, še posebej močne glavobole. Če za glavobol ni resnejšega bolezenskega vzroka, torej velja, da že sami s svojim ravnanjem in življenjskim slogom lahko bistveno vplivamo, da se sploh ne pojavi ali da hitreje mine. Kaj lahko torej storimo, da do glavobola ne pride?

Pijmo dovolj vode in ostalih tekočin. Saj se vam je že zgodilo, da vas je v službi začela boleti glava, pa ste hitro ugotovili, da že cel dan niste zaužili niti kozarca vode, kajne? Glavobol se velikokrat pojavi kot posledica dehidracije. Zato priporočamo, da imate tako v službi kot v zasebnem življenju ob sebi vedno stekleničko, polno vode, in v njej uživajte, še preden postanete žejni.' Pazite na prehrano. Prehrana, polna slaščic in ogljikovih hidratov, pa tudi predelana industrijska hrana, vpliva na povišano količino sladkorja v krvi, ki lahko povzroča glavobol. Redno skrbite za sproščanje mišic in telovadbo. Gibanje krepi in sprošča mišice – zategnjenost, ki jo ob koncu delovnega dneva čutite v hrbtu in vratu, bo na kratkem sprehodu popustila, vdihovanje svežega zraka, polnega kisika, pa bo umirilo tudi glavobol, ki se je morda že začel pojavljati. Z redno telovadbo boste poskrbeli, da bodo mišice vedno v zdravem, sproščenem stanju. Poskrbite za udoben in kakovosten spanec. Za tega je nujno, da v posteljo ležete mirni, brez dražilcev iz okolja, da vam je prijetno, predvsem pa da imate dobro ležišče in vzglavnik, ki ustreza potrebam vašega telesa. Nekakovosten spanec nam lahko povzroči glavobol iz več razlogov. Če je naš ritem spanja porušen, je porušena tudi t. i. REM faza spanja, med katero se sproščata hormona dobrega počutja. Če do sproščanja le-teh ne pride, to lahko sproži glavobol. Drugi razlog leži v tem, da zaradi slabega spanca ne prihaja do čiščenja in regeneracije telesa. In kar je še posebej pomembno; če ne spimo dobro, se raven stresnega hormona kortizola, ki ga tekom dneva pospešeno izločamo, ne postavi v ravnovesje z melatoninom, ki uravnava naš bioritem. Posledica? Naslednji dan težje zaspimo, kar zopet povečuje stres, in znajdemo se v začaranem krogu. In novem glavobolu.

SMART vzglavnik za življenje brez glavobola Ne samo, da slab, prekratek spanec sam po sebi povzroča glavobol, pogost povzročitelj glavobola je tudi star in slab vzglavnik. Pršice in odmrli deli kože, ki se po dveh letih naberejo v vašem vzglavniku, lahko povzročijo glavobol. Največja težava pa je v tem, da vam neustrezen vzglavnik ne nudi pravilne podpore in zato lahko zaradi tega začutite bolečine v glavi in vratu. Namenimo torej nekaj besed več vzglavniku, saj je le-ta po krivici pogosto puščen ob strani. Namreč, dober vzglavnik poskrbi za pravo lego telesa, poravnano hrbtenico in ustrezno lego mišic, ki se v svoji naravni legi sprostijo, umirijo, regenerirajo. Pri blagovni znamki Dormeo so zato razvili nov, tehnološko revolucionaren vzglavnik, ki dobro poznano tehnologijo Octaspring vnaša tudi v vzglavnike. Vzglavnik Air+ Smart preseneti s kar lepim številom novosti, ki pa so vse razvite z enim namenom: zagotoviti vam zares kakovosten spanec. Vzglavnik Air+ Smart je izredno prilagodljiv, glede na vaš položaj spanja namreč lahko izberete eno izmed obeh strani, ki vam bolj ustreza. Prva, anatomska stran ima penaste vzmeti Octaspring, na drugi, klasični pa je vrhunsko polnilo. Obe strani za pravo udobje vključujeta tudi dodatne vrhunske tehnologije, ki zagotavljajo, da se vam vzglavnik v celoti prilagodi in nudi popolno podporo, zračnost in udobje, ki si ga zaslužite.

