Odpravite si dioptrijo na način, da postanete član našega kluba - brez plačila za operacijo!

Kaj je laserska operacija oči?

Laserska operacija oči je kirurški postopek, ki s pomočjo hladnega žarka svetlobe nežno preoblikuje vašo roženico (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. S tem oko pravilno fokusira svetlobne žarke na mrežnico. Na voljo do različni sodobni pristopi za izboljšanje vida - od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK in Smile - do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid. Kliknite TUKAJ in preverite.

