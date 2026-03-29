Akcija pomoči pri prekrivanju streh v Žirovnici zaključena

Akcija pomoči pri prekrivanju streh v občini Žirovnica se je danes zaključila, gasilske enote v naslednjih dneh ne bodo več izvajale krovskih del na objektih, so sporočili z občine. Občane pozivajo, naj škodo čim prej prijavijo zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo, občina pa bo prihodnji teden začela obnovo javne infrastrukture.
V občini Žirovnica bo štab občinske civilne zaščite danes prenehal delovati, gasilske enote pa v naslednjih dneh ne bodo več izvajale krovskih del na objektih, so na občini navedli v sporočilu za javnost.
Pojasnili so, da je bil namen intervencije "zagotoviti nujno začasno zaščito objektov, kar je bilo na terenu tudi v največji možni meri izvedeno".
V nadaljevanju občane pozivajo, naj nastalo škodo čim prej prijavijo svoji zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo objektov s pristojnimi izvajalci. V primeru nujnih dogodkov pa je na voljo številka 112, so navedli.
Napovedali so, da bo občina v naslednjem tednu začela tudi sanacijo javne infrastrukture, ki je bila poškodovana v neurju.
Ob tem se zahvaljujejo vsem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej zahtevni intervenciji.
"Hvala vam za sodelovanje, potrpežljivost in zaupanje. V teh dneh smo znova dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Ponosen sem na našo skupnost," so povzeli besede žirovniškega župana Leopolda Pogačarja.
V soboto je bilo na terenu v Žirovnici okoli 140 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz različnih krajev, tudi danes je na pomoč tamkajšnjim gasilcem in občanom znova prišlo več kot 100 gasilcev z več kot 30 vozili iz Gasilske regije Ljubljana in iz Obalno-kraške gasilske regije. Gasilci so v večini primerov odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrivali poškodovana ostrešja objektov.
Škodo zaradi vetroloma so imeli tudi v drugih krajih po državi. Regijski center za obveščanje Murska Sobota je včeraj v okviru sanacije po neurjih zabeležil 36 dogodkov, novogoriški 34, mariborski 33, celjski pa 21 dogodkov. Iz ljubljanskega in ptujskega centra poročajo vsak o štirih dogodkih, iz Trbovelj in Slovenj Gradca pa vsak o treh, so navedli v današnjem poročilu centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.