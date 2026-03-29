Akcija pomoči pri prekrivanju streh v Žirovnici zaključena

Akcija pomoči pri prekrivanju streh v občini Žirovnica se je danes zaključila, gasilske enote v naslednjih dneh ne bodo več izvajale krovskih del na objektih, so sporočili z občine. Občane pozivajo, naj škodo čim prej prijavijo zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo, občina pa bo prihodnji teden začela obnovo javne infrastrukture.

V občini Žirovnica je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov. Skupaj je bilo tam poškodovanih približno 800 poslopij, pri čemer je nekaterim manjkalo nekaj strešnikov, nekaterim pa več kvadratnih metrov strehe. Tja so na pomoč prišle tudi gasilske ekipe od drugod.

Pojasnili so, da je bil namen intervencije "zagotoviti nujno začasno zaščito objektov, kar je bilo na terenu tudi v največji možni meri izvedeno".

V nadaljevanju občane pozivajo, naj nastalo škodo čim prej prijavijo svoji zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo objektov s pristojnimi izvajalci. V primeru nujnih dogodkov pa je na voljo številka 112, so navedli.

Napovedali so, da bo občina v naslednjem tednu začela tudi sanacijo javne infrastrukture, ki je bila poškodovana v neurju.

Ob tem se zahvaljujejo vsem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej zahtevni intervenciji.

"Hvala vam za sodelovanje, potrpežljivost in zaupanje. V teh dneh smo znova dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Ponosen sem na našo skupnost," so povzeli besede žirovniškega župana Leopolda Pogačarja.