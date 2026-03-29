Slovenija

Akcija pomoči pri prekrivanju streh v Žirovnici zaključena

Ljubljana, 29. 03. 2026 11.03 pred 3 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Ti.Š. K.H. STA
Golob obiskal Žirovnico in Tržič

V sobotni sanaciji posledic vetroloma preteklih dni so skupaj zabeležili 293 intervencij, največ na območju kranjskega regijskega centra za obveščanje, in sicer 154, sporoča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so v večini primerov odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrivali poškodovana ostrešja objektov.

Akcija pomoči pri prekrivanju streh v občini Žirovnica se je danes zaključila, gasilske enote v naslednjih dneh ne bodo več izvajale krovskih del na objektih, so sporočili z občine. Občane pozivajo, naj škodo čim prej prijavijo zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo, občina pa bo prihodnji teden začela obnovo javne infrastrukture.

V občini Žirovnica je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov. Skupaj je bilo tam poškodovanih približno 800 poslopij, pri čemer je nekaterim manjkalo nekaj strešnikov, nekaterim pa več kvadratnih metrov strehe. Tja so na pomoč prišle tudi gasilske ekipe od drugod. 

V občini Žirovnica bo štab občinske civilne zaščite danes prenehal delovati, gasilske enote pa v naslednjih dneh ne bodo več izvajale krovskih del na objektih, so na občini navedli v sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da je bil namen intervencije "zagotoviti nujno začasno zaščito objektov, kar je bilo na terenu tudi v največji možni meri izvedeno".

V nadaljevanju občane pozivajo, naj nastalo škodo čim prej prijavijo svoji zavarovalnici in poskrbijo za dokončno sanacijo objektov s pristojnimi izvajalci. V primeru nujnih dogodkov pa je na voljo številka 112, so navedli.

Napovedali so, da bo občina v naslednjem tednu začela tudi sanacijo javne infrastrukture, ki je bila poškodovana v neurju.

Ob tem se zahvaljujejo vsem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej zahtevni intervenciji.

"Hvala vam za sodelovanje, potrpežljivost in zaupanje. V teh dneh smo znova dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Ponosen sem na našo skupnost," so povzeli besede žirovniškega župana Leopolda Pogačarja.

V soboto je bilo na terenu v Žirovnici okoli 140 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz različnih krajev, tudi danes je na pomoč tamkajšnjim gasilcem in občanom znova prišlo več kot 100 gasilcev z več kot 30 vozili iz Gasilske regije Ljubljana in iz Obalno-kraške gasilske regije. Gasilci so v večini primerov odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrivali poškodovana ostrešja objektov.

Škodo zaradi vetroloma so imeli tudi v drugih krajih po državi. Regijski center za obveščanje Murska Sobota je včeraj v okviru sanacije po neurjih zabeležil 36 dogodkov, novogoriški 34, mariborski 33, celjski pa 21 dogodkov. Iz ljubljanskega in ptujskega centra poročajo vsak o štirih dogodkih, iz Trbovelj in Slovenj Gradca pa vsak o treh, so navedli v današnjem poročilu centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Ko je ameriški predsednik na Kongresnem trgu govoril o našem knežjem kamnu

Kristjani na cvetno nedeljo k mašam z butarami in oljčnimi vejicami

KOMENTARJI14

zmago56
29. 03. 2026 17.23
Če je golob lahko zagotovil 100 hiš na mesec, lahko za vse oškodovance zagotovi tudi nove strehe v največ enem tednu.
frenk707
29. 03. 2026 16.53
Robert Golob bo tudi novi mandatar in kasneje predsednik vlade, ker nedopustno, nezakonito in nehigienično bi bilo, da bi vladal nekdo, ki je dolžan velike usluge izvajalcem genocida v Gazi.
frenk707
29. 03. 2026 16.51
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada pretepala ljudi, ki so brali ustavo.
deny-p
29. 03. 2026 17.24
Ne veseli se prehitro....
Peklenšček
29. 03. 2026 15.03
In zopet je prišel Gnilog otresal z jezikom, kako in kaj bo :) Toda tokeat definitivno iz Dobrunj
proofreader
29. 03. 2026 12.22
Robi pa ne izpolni obljub gasilcem.
Nightingale
29. 03. 2026 12.00
Zasluge si bo seveda lastil Golob. Najbrž je lastnoročno koordiniral intervencije...
frenk707
29. 03. 2026 16.50
Misliš tako, kot tvoj pacient trgovino z orožjem?
M_teoretik
29. 03. 2026 11.54
Mamo srečo, da imamo Šestana. Pa tud še delujoćo vlado!?
M_teoretik
29. 03. 2026 11.52
Požari, poplave, reševanje iz vojnih območij, zdej ta neurja. In to uspešno. Pacprsvjo, da ta vlada nč ne dela. Še po volitvah se trudi!?
proofreader
29. 03. 2026 12.23
Vlada dve leti ni hotela poslušati osebja na 112.
Rožle Patriot
29. 03. 2026 14.50
Se ti hecaš ... !!! Hvala Bogu, da nam ni med Korono vladal Holobizem, ker bi bili še vedno v karanteni !!!
Jožajoža
29. 03. 2026 11.41
hvala golob.22.marca smo se spet prav odločili
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
