Domačini pomagali noseči Maročanki

V vasi Rakitovec pri Kopru se je ponoči veliko dogajalo. Kot so sporočili koprski policisti, so ob 2.15 na hišo potrkali neznanci, ki so se predstavili kot begunci, domačine pa zaprosili, naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Na kraj so takoj prišli policisti in ugotovili, da gre za štiri državljane Maroka in državljana Libije. Med njimi je bila tudi noseča ženska, tik pred porodom. Na kraj so takoj poklicali zdravnika in reševalno enoto. Nosečnico so oskrbeli že na kraju, nato pa so jo odpeljali v izolsko porodnišnico, od koder so zgodaj zjutraj sporočili, da je Maročanka rodila zdravega otroka.