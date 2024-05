Je medicinska fakulteta brez kliničnega centra sploh smiselna?

Zdravniške organizacije so po premierjevi napovedi odprtja tretje medicinske fakultete v izjavi za medije izpostavile, da je za delovanje medicinskih fakultet treba zagotoviti visoko kakovost učiteljev in kliničnih oddelkov za učenje. Ob tem so opozorile, da obstoječi fakulteti nista dobili zahtevanih dodatnih prostorov za svojo širitev.