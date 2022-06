Odprla se je prenovljena prodajalna Intersport BTC City Ljubljana

Električna mobilnost in trajnost

Intersport je v prenovljeni prodajalni posebno pozornost namenil trajnosti, z večjim izborom trajnostnih kolekcij ter kotičkom za električno mobilnost, aktualnima temama, ki sta v zadnjem obdobju močno zaznamovali tako športno industrijo kot druga področja vsakdanjega življenja.

Pomemben korak naprej v trajnostni ponudbi je iniciativa Green Series Intersportovih ekskluzivnih znamk McKinley, Energetics, Firefly, Pro Touch in Tecnopro, ki predstavlja nov trajnostni standard, po katerem mora glavna komponenta izdelka vsebovati vsaj 50 % bolj trajnostnih materialov. Ponudbo trajnostnih kolekcij dopolnjujejo z vsemi strateškimi partnerji in znamkami.

Intersport je imel trajnost v mislih tudi pri načrtovanju zunanjega izgleda nove prodajalne. Njen zaščitni znak je namreč ozelenelo pročelje iz pravih rastlin, ki odpira vrata v tri etaže, kjer so športnim navdušencem na voljo izdelki več kot 200 znamk za šport in prosti čas.

Želimo, da prodajalna Intersport BTC City Ljubljana odraža našo povezanost z okoljem in z zeleno Ljubljano, zato smo pročelje stavbe deloma odeli v ozelenelo fasado, ki jo krasijo prave rastline, ter tako v urbani prostor vnesli nekaj svežine, so povedali v Intersportu.

Z zasnovo vhoda pa Intersport spodbuja trajnostne navade tudi pri svojih obiskovalcih. Pred vhod so namestili pitnik, kjer se obiskovalci lahko osvežijo in z vodo napolnijo svoje steklenice. Spodbujajo pa tudi bolj trajnostne načine prevoza, saj so pred vhod namestili kolesarsko postajo, ki je namenjena vsem, ki kot prevozno sredstvo uporabljajo kolo. Na postaji si namreč lahko napolnijo zračnice, uredijo manjše popravilo, če to potrebujejo, in napolnijo električna kolesa.

Direktor družbe Intersport ISI, d. o. o, je ob otvoritvi povedal: Prodajalna Intersport BTC City Ljubljana je s prenovo in razširitvijo postala naša vodilna oz. flagship prodajalna, saj v ospredje postavlja kupca, obiskovalca, uspešno povezuje spletno in fizično nakupovanje in aktivno naslavlja aktualne teme, kot sta trajnost in električna mobilnost.

Investicija v nadgradnjo je znašala več kot milijon evrov, zaposlili smo dodatne sodelavce in ni naključje, da smo se odločili prodajalno prenoviti v nakupovalnem središču BTC City, ki ni le največje nakupovalno središče v državi, temveč se z inovativnimi pristopi uspešno preobraža v prostor za aktivno preživljanje prostega časa ter uspešno naslavlja aktualne izzive urbane mobilnosti.

Sodobno prodajno okolje, ki povezuje fizični in virtualni svet

Novost v prodajalni je tudi lounge kotiček, kjer se lahko obiskovalci spočijejo, si privoščijo napitek ali pa počakajo na spletno naročilo. Povezovanje spletnega in fizičnega prodajnega okolja in nadaljnja integracija prodajnih poti ostajata visoko na prioritetni lestvici največjega športnega trgovca pri nas.

Pri večkanalnem nakupovanju je poudarek predvsem na udobju nakupovanja, pri čemer lahko kupec enostavno prehaja med obema okoljema ter kombinira spletne in fizične nakupne poti. Sinhronizacija vseh podpornih procesov za čim bolj enovito uporabniško izkušnjo je eden od pomembnih ciljev, ki smo si jih zadali, in prodajalna Intersport BTC kot prodajalna z največ zaloge, ponudbe in obiskovalcev je v tem sistemu pomemben člen, hkrati pa dokaz, da lahko obe okolji uspešno sobivata in se razvijata, je povedala Barbara Janžekovič, vodja marketinga in večkanalne izkušnje v Intersportu.

Pri Intersportu pa ne razvijajo le fizičnih in spletnih trgovin, temveč so z lanskim letom kot prvi ponudili tudi virtualno trgovino z možnostjo nakupovanja. Virtualna trgovina omogoča obogateno izkušnjo spletnega nakupovanja z doživetjem trgovinskega prostora. Vsi, ki želijo prenovljeno prodajalno Intersport BTC City doživeti preko zaslona, se lahko že sprehodijo in opravijo nakup v pravkar objavljeni virtualni različici prodajalne tukaj .

Intersport je z več kot 5400 prodajalnami v 42 državah eden izmed vodilnih športnih trgovcev v svetu in največji v Sloveniji. Kot premijski partner največjih znamk v športni industriji ponuja številne ekskluzivne modele, pa tudi lastne znamke, med katerimi so najbolj priljubljene McKinley, Energetics, Firefly in Nakamura.



Naročnik oglasa je Intersport.