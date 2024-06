Odprla so se volišča, glasujete lahko do 19. ure

V Sloveniji je odprtih 2981 rednih volišč in 55 t. i. volišč omnia, ki so namenjena volivcem za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Še 31 volišč je po navedbah direktorja službe Državne volilne komisije Igorja Zorčiča na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah.

Na voliščih sta dva volilna imenika: eden za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, drugi pa za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih (o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo).

Na voliščih sta po dva volilna imenika, eden za evropske volitve in eden za referendume, pri čemer se morali volivci v slednjega podpisati za vsak referendum posebej. Če želijo glasovati o vsem, se morajo torej skupaj podpisati štirikrat, nato pa prejmejo pet glasovnic - eno za evropske volitve in po eno za vsako referendumsko vprašanje. Te so različne barve: za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je vijolična, za preferenčni glas modra, za rabo konoplje v medicinske namene rumena, za osebno rabo konoplje pa rdeča. Volivci glasujejo tako, da pri vsakem referendumskem vprašanju obkrožijo besedo za ali proti.

Na evropskih volitvah pa volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko ene od 11 list, za katero želi glasovati. Ob tem lahko odda tudi preferenčni glas, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi na listi. Pri tem morajo volivci preferenčni glas dati kandidatu iste liste, za katero glasujejo, sicer glasovnica ni veljavna. V primeru, da volivec obkroži le ime kandidata, pa se šteje tudi glas za listo, ki ji pripada, in je torej glasovnica veljavna.

Vsak volivec se sam odloči, katerih glasovanj se bo udeležil in koliko glasovnic bo prevzel. S prihodom na volišče izčrpa možnost glasovanja tako na evropskih volitvah kot na vseh treh posvetovalnih referendumih, ne glede na to, ali je prevzel vse glasovnice ali ne.

Podatki o volilni udeležbi bodo znani že danes čez dan. Za udeležbo do 11. in do 16. ure bodo znani le za evropske volitve, po zaprtju volišč pa tudi za vsak posamezni referendum. Predčasnega glasovanja, ki je potekalo od torka do četrtka, se je udeležilo 3,7 odstotka volilnih upravičencev.

Volilni molk traja do 19. ure

V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju. Tako niso dovoljeni propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank ter pozivanje volivcev, kako naj volijo.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve bo tudi danes sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka, in sicer do 19. ure na telefonski številki 080 21 13.