V 45 od 212 slovenskih občin namreč v prvem krogu županskih volitev, ki je potekal pred dvema tednoma, nihče od županskih kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov. O novem županu za prihodnji štiriletni mandat tako tam volivci danes odločajo v drugem krogu.

Ta je tokrat prvič po letu 2022 potreben v prestolnici, saj je ljubljanski župan Zoran Janković, ki kandidira s podpisi volivcev, vse od prve izvolitve leta 2006 doslej slavil v prvem krogu, tokrat pa ob 14 kandidatih ni prejel potrebne večine. V drugi krog se je uvrstil kandidat Levice Luka Mesec.

V dvoboj za vnovičen mandat so morali danes tudi aktualni župani mestnih občin Koper, Nova Gorica in Ptuj. Koprski župan Aleš Bržan se meri z Nikom Popovičem, novogoriški Samo Turel z Bogdanom Česnikom, ptujska županja Nuška Gajšek pa z Jankom Šircem.

V Mariboru in Kranju pa bodo danes zagotovo dobili novega župana, saj se Saša Arsenovič ni odločil kandidirati za nov mandat na čelu mariborske občine, kranjski župan Matjaž Rakovec pa je v prvem krogu izpadel iz volilne tekme. V Mariboru tako volivci izbirajo med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem, v Kranju pa med Janezom Černetom in Ireno Dolenc.