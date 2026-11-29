V 45 od 212 slovenskih občin namreč v prvem krogu županskih volitev, ki je potekal pred dvema tednoma, nihče od županskih kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov. O novem županu za prihodnji štiriletni mandat tako tam volivci danes odločajo v drugem krogu.
Ta je tokrat prvič po letu 2022 potreben v prestolnici, saj je ljubljanski župan Zoran Janković, ki kandidira s podpisi volivcev, vse od prve izvolitve leta 2006 doslej slavil v prvem krogu, tokrat pa ob 14 kandidatih ni prejel potrebne večine. V drugi krog se je uvrstil kandidat Levice Luka Mesec.
V dvoboj za vnovičen mandat so morali danes tudi aktualni župani mestnih občin Koper, Nova Gorica in Ptuj. Koprski župan Aleš Bržan se meri z Nikom Popovičem, novogoriški Samo Turel z Bogdanom Česnikom, ptujska županja Nuška Gajšek pa z Jankom Šircem.
V Mariboru in Kranju pa bodo danes zagotovo dobili novega župana, saj se Saša Arsenovič ni odločil kandidirati za nov mandat na čelu mariborske občine, kranjski župan Matjaž Rakovec pa je v prvem krogu izpadel iz volilne tekme. V Mariboru tako volivci izbirajo med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem, v Kranju pa med Janezom Černetom in Ireno Dolenc.
Prvi podatki po 19.30
V približno petini slovenskih občin, v kateri poteka drugi krog, se je ob 7. uri odprlo skupaj 1066 volišč, na katerih bo mogoče glas oddati do 19. ure. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk.
Za volitve so pristojne občinske volilne komisije, ki pa bodo izide vnašale v aplikacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Po napovedih ministrstva za lokalno samoupravo bodo prvi delni izidi današnjega glasovanja predvidoma znani danes po 19.30, podatki pa se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah. Že čez dan bo znana volilna udeležba do 11. in do 16. ure.
Volivci sicer pred drugim krogom županskih volitev praviloma ne dobijo vnovičnih obvestil o volitvah in voliščih, ampak velja obvestilo iz prvega kroga. Volijo na istem volišču kot pred dvema tednoma. Vsak volilni upravičenec lahko voli samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Možno je glasovanje na domu in glasovanje po pošti iz Slovenije, o čemer pa je bilo treba volilne komisije prej obvestiti.
Medtem ko so še na prejšnjih lokalnih volitvah vse od leta 2002 lahko glasovali tudi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tokrat ti volilne pravice nimajo, saj je bil nedavno uveljavljen zakon, ki jim jo je odvzel. Volijo lahko le državljani Slovenije in držav članic EU.
Tokratne lokalne volitve so devete v samostojni Sloveniji. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah. Danes je občin precej več; do večje drobitve je prišlo v dveh delih, prvič leta 1998 in drugič leta 2006. Tokratne volitve pa so četrte po vrsti v skupno 212 občinah. Med njimi jih ima 12 status mestne občine, kar jim prinaša nekatere dodatne obveznosti, a tudi možnost koriščenja nekaterih dodatnih sredstev.