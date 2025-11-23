Dan za referendum: Odprli več kot 3000 volišč

V Sloveniji se je odprlo 2971 rednih volišč in 88 t. i. volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. V Ljubljani je volišče omnia v dvorani Stožice. Glasovanje poteka tudi v tujini na 29 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico.

Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?" Volivci glasujejo tako, da obkrožijo za ali proti.

Volišča bodo odprta do 19. ure. Do tedaj je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce napeljevala h glasovanju za ali proti zakonu. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Državna volilna komisija (DVK) bo prve podatke o volilni udeležbi sporočila predvidoma po 12. uri, in sicer za udeležbo do 11. ure, podatki o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma znani po 17. uri. Podatke o končni volilni udeležbi pa bodo skupaj z izidi glasovanja objavljali v informacijskem sistemu DVK.

Prve podatke o referendumskem izidu bodo začeli objavljati po 19.30, na vprašanje, kdaj bi bili lahko znani zanesljivi podatki, pa so v DVK odgovorili, da je to odvisno od volilne udeležbe.