Odprli 11. ambulanto za bolnike brez osebnega zdravnika

Če je bilo leta 2020 brez izbranega osebnega zdravnika nekaj več kot 111.500 ljudi, jih je bilo do letošnjega marca že okoli 135 tisoč. Začasna rešitev ministrstva za zdravje je bila odpiranje ambulant za bolnike brez osebnega zdravnika. Teh je po vsej Sloveniji zdaj 27, v njih pa je pomoč do konca marca poiskalo že skoraj 21 tisoč bolnikov. V Ljubljani, kjer je brez izbranega zdravnika največ, kar 38 tisoč ljudi, so ta teden tako odprli že 11. tovrstno ambulanto. Po zakonu bodo delovale le še do konca leta, nato pa se bo moralo najti trajno rešitev.